Nel 2020 forte aumento del valore dell'impairment dell'avviamento delle aziende italiane

Anche l'Italia ha seguito l'andamento evidenziato a livello europeo, registrando una crescita decisa del valore dell'impairment dell'avviamento, sia per quanto riguarda le aziende dell'indice FTSE MIB sia per le imprese italiane appartenenti allo STOXX Europe 600.

In particolare, le operazioni di goodwill impairment più significative nel nostro Paese sono state realizzate nel settore bancario, manifatturiero e dell'energia".

Anche se le Società incluse nello STOXX Europe 600 avranno bisogno di alcuni mesi per consolidare i loro risultati finanziari per il 2021, all'inizio di settembre le 10 maggiori operazioni di impairment dell'avviamento avvenute nei 12 mesi precedenti avevano raggiunto un totale di 5,1 miliardi di euro, registrando una forte contrazione rispetto al valore della top 10 del 2020.

I dati indicano che la ripresa post-pandemia è in corso, ma le persistenti difficoltà di approvvigionamento delle materie prime e le crescenti pressioni inflazionistiche rendono ancora incerte le previsioni.

Analisi settoriale dell'indice STOXX Europe 600

I tre settori che, all'interno dello STOXX Europe 600, hanno registrato gli incrementi più significativi rispetto all'ammontare degli impairment di avviamento nel 2020 sono stati quello finanziario e immobiliare (da 17,2 miliardi di euro nel 2019 a 22,6 miliardi di euro nel 2020), seguiti dai materiali ad uso industriale (da 1,1 miliardi di euro nel 2019 a 5,7 miliardi di euro nel 2020) e dal settore dei servizi di comunicazione (da 0,6 miliardi di euro nel 2019 a 3,9 miliardi di euro nel 2020).



Il comparto finanziario e immobiliare si colloca al primo posto per il terzo anno consecutivo, registrando il valore più alto di impairment dell'avviamento dal 2011.

All'interno di un contesto caratterizzato da bassi tassi di interesse, le politiche monetarie implementate dalle Banche centrali per contrastare l'impatto del COVID-19 hanno abbassato ulteriormente i tassi di interesse, aumentando così la pressione sulla profittabilità degli istituti finanziari.

Nel 2020 il volume delle operazioni di M&A nell'Eurozona è diminuito dell'8%, ma il loro valore totale è più che duplicato (+118%) rispetto al 2019.

Circa l'80% del valore delle transazioni, tuttavia, è legato a operazioni annunciate prima di marzo 2020, quando il COVID-19 è stato classificato come pandemia.

"Guardando al futuro, i dati mostrano che il livello totale di goodwill impairment per il 2021 probabilmente non supererà quello del 2020, in quanto l'impatto del COVID-19 inizierà a diminuire e le imprese cominceranno a registrare segnali di ripresa.



È necessario, però, che le aziende non sottovalutino gli effetti persistenti della pandemia e le potenziali minacce che possono portare alla ripartenza", ha dichiarato Enrico Rovere.

"Nel percorso di uscita dalla crisi, l'Italia si trova ad affrontare problematiche legate alle catene di approvvigionamento e all'aumento dell'inflazione globale: questi sono tutti elementi da tenere in considerazione quando vengono realizzati test di impairment dell'avviamento.

La velocità della ripresa economica post-pandemia e l'impatto del COVID-19 sulle prospettive di crescita a lungo termine saranno fattori cruciali per le aziende europee nel valutare se effettuare operazioni di goodwill impairment nei prossimi due anni.

I test e le informazioni relative all'impairment dell'avviamento rimangono pertanto elementi fondamentali per gli analisti dei bilanci societari", conclude Rovere.