Automotive: mobilitÃ  sostenibile e concessionarie in cima alle preferenze degli italiani

Nella percezione dei consumatori, infatti, l'impiego di tecnologie sempre più innovative e sofisticate appare un requisito ormai necessario per differenziare i brand e i modelli sul mercato, ma è un costo di cui dovrebbero farsi carico le case produttrici stesse anziché trasferirlo agli acquirenti.

La quota di chi non è disposto a pagare oltre 450 euro per tecnologie avanzate di sicurezza coinvolge 7 consumatori su 10 in Germania (70%) e il 69% in Italia con una crescita rispetto al 62% dello scorso anno.



Non sono disposti a pagare un sovrapprezzo per la tecnologia anche il 66% dei giapponesi, il 58% dei Sud-Coreani e il 56% dei consumatori USA.

In Cina, invece, solo il 31% rinuncerebbe a più sicurezza per un sovrapprezzo.

Prosegue la transizione verso la mobilità elettrica e ibrida

Nel complesso, continua a crescere l'interesse verso i veicoli elettrici, anche se le preferenze variano sensibilmente fra i diversi mercati e aree geografiche.

Se da un lato alcuni fattori continuano a spingere la domanda di veicoli più ecologici, dall'altro permangono elementi di criticità che ne frenano ancora l'adozione: in primis, i timori sull'autonomia di guida e sulla disponibilità di infrastrutture di ricarica.

Secondo la ricerca Deloitte, i consumatori che sceglierebbero un veicolo ibrido o elettrico per il loro prossimo acquisto sarebbero al 63% in Corea del Sud, al 61% in Giappone, al 51% in Germania, al 42% in Cina e al 31% negli Stati Uniti.



L'Italia conferma il 69% registrato nell'edizione dello scorso anno, che si mantiene uno dei valori più alti al mondo.

Le concessionarie resistono ai canali di vendita online

Sul fronte delle nuove preferenze di acquisto e di mobilità, la maggior parte dei rispondenti conferma una radicata preferenza per i canali tradizionali rappresentati dalle concessionarie e dall'interazione diretta con il personale di vendita.

La quota di chi preferisce ancora acquistare un'auto esclusivamente di persona presso la concessionaria è dell'83% in Italia (in crescita rispetto al 78% dello scorso anno), seguita dal 78% in Germania, dal 75% negli Stati Uniti, dal74% in Giappone e dal 72% in Cina.

Ma il canale online sta acquisendo un'importanza crescente grazie alla comodità e semplicità di utilizzo dei servizi digitali.

L'auto privata rimane un must in Usa ed Europa

Infine, l'auto privata continua ad essere al centro delle preferenze di mobilità dei consumatori occidentali - ovvero di Stati Uniti e Europa.



Infatti, la preferenza per l'auto privata rispetto a mezzi pubblici arriva al 76% negli Stati Uniti, al 70% in Italia, al 67% in Germania, mentre si assesta al 60% in Cina e al 54% in Giappone.

Nei mercati asiatici, infatti, sta emergendo una maggiore apertura verso mezzi pubblici e soluzioni di trasporto condivise, nonché verso nuove modalità di noleggio e abbonamento flessibile come il leasing.