La gestione delle risorse umane costa all'azienda 420 euro all'anno per dipendente

Il TCO (Total Cost of Ownership) è da considerarsi un fattore a cui prestare massima attenzione e da ottimizzare per far fronte ai tagli di bilancio causati dal virus.

Quanto costa davvero la funzione di amministrazione delle risorse umane?

Per analizzare la situazione attuale in quest'area, ADP, leader mondiale nell'uso della tecnologia per la gestione del capitale umano (HCM), ha monitorato i costi e la produttività dei dipartimenti che si occupano dell'amministrazione delle risorse umane e delle retribuzioni in 403 aziende di 6 Paesi europei: Spagna, Germania, Francia, Inghilterra, Italia e Paesi Bassi. Per farlo, ha basato la propria metodologia di analisi del TCO su quella raccomandata da Gartner Group, che considera tutti gli elementi costitutivi di un prodotto fabbricato.

Inoltre, per valutare la produttività amministrativa del settore HR nel modo più accurato possibile, ADP ha trasposto questo approccio al settore dei servizi HR e ha sviluppato il parametro dei "costi operativi totali", che utilizza una formula che tiene conto del costo completo della funzione e quello del sistema informatico HR.