SarÃ  l'anno della tigre

Sarà l'anno della tigre

Vincent Chaigneau (Generali Investments): Il ciclo attuale è ancora giovane e, mentre il Covid diventerà endemico, una solida spesa per investimenti capex e il ciclo di consumo sosterranno la ripresa in corso

Il nuovo anno cinese inizierà il 1° febbraio, e sarà l'Anno della Tigre: vigorosa, coraggiosa, ma emotiva e sensibile.

I mercati azionari hanno ruggito durante le festività prima di fare un passo indietro la scorsa settimana, quando la Fed ha mostrato i suoi denti.

Questo potrebbe riassumere bene i conflitti che dobbiamo attenderci nel 2022.

Il ciclo attuale è ancora giovane e, mentre il COVID-19 diventerà endemico, una solida spesa per investimenti capex e il ciclo di consumo sosterranno la ripresa in corso.

Ma l'inflazione persistente sosterrà una normalizzazione della politica monetaria e le oscillazioni della Fed (inflazione vs.