Luxury: profitti in crescita ma sono molti i rischi all'orizzonte

Tuttavia, pochissimi (4%) lo stanno misurando, il che suggerirebbe che molti non stiano al passo con il cambiamento e l'evoluzione dei rischi ESG.

La reputazione è un valore chiave, ma è difficile gestirne i rischi.

Il 75% degli intervistati ha dichiarato che la reputazione è cruciale per il successo dei brand di lusso, ma il 72% ritiene che il rischio reputazionale sia più difficile da gestire rispetto ad altri rischi.

L'approccio verso i consumatori più giovani e socially-minded risulta una delle principali sfide per il 36% degli intervistati, legata alle preoccupazioni dei giovani sulla sostenibilità (secondo il 33% degli intervistati) e a un allontanamento dai beni di lusso dopo la pandemia (30%).

Alcuni marchi stanno quindi abbracciando per la prima volta il mercato "second life" e stanno facendo accordi di marketing con i rivenditori.

Secondo Alessandra Capua, Head of Fine Art, Jewellery and Specie, Italia ed Europa di Willis Towers Watson, "Il mondo del lusso sta cambiando e sono ben evidenti le macro tendenze di mercato che segnano il passo a cominciare dalla digitalizzazione, dove i marchi devono sfruttare il potere del digitale per ispirare e motivare i clienti e per parlare a una fascia demografica più giovane, anche se la maggior parte delle vendite continuerà in negozio.



E poi la sostenibilità, la personalizzazione con sempre più contenuti ed esperienze su misura, le vendite incountry, perché è probabile che le limitazioni sui viaggi continuino.

Da qui nasce un ritorno ai ?core value': i marchi si stanno rifocalizzando sulle proprie radici di qualità, artigianalità, design e attenzione ai dettagli per riaffermare la loro unicità e autenticità".

Oltre il 50% dei brand che hanno partecipato alla ricerca hanno indicato la responsabilità civile Directors & Officers (D&O) come uno dei maggiori rischi per il successo finanziario aziendale.

Ciò indicherebbe che i manager dei brand di lusso si sentono esposti in un momento di crescente incertezza e volatilità (anche se solo il 37% ha sottoscritto una polizza per la copertura assicurativa D&O).

Allo stesso modo, i rischi legati ai viaggi di lavoro e all'ambiente figurano in testa alla classifica, ma pochissimi brand hanno in essere polizze specifiche per coprire questi rischi.



"Il rischio reputazionale è cruciale per tutti i settori industriali, ma ancora di più per quello del lusso dove l'immagine è messa in primo piano.

I maggiori rischi evidenziati nel Global Luxury Brands Survey sono legati all'ambiente, alla supply chain, al richiamo dei prodotti e al rischio cyber, ma è preoccupante il fatto che ben il 65% degli intervistati abbia difficoltà nel quantificare il rischio reputazionale, un requisito chiave prima di poter iniziare a gestire i rischi in modo efficace.

Solo il 29% inoltre ha detto di avere un'assicurazione specifica per coprire questa tipologia di rischi", conclude Capua.