Digital customer experience: i 5 trend per il 2022

Questo significa mantenere esperienze flessibili e omnicanale.

Per i rivenditori, servizi come il ritiro a domicilio e la possibilità di passare senza problemi tra e-commerce e ritiro in negozio rimarranno cruciali e i servizi remoti (come la telemedicina e le consulenze video) faranno la differenza.

Approccio positivo

Stress, esaurimento e stanchezza mentale sono aumentati in questi quasi due anni di pandemia, l'incertezza e la stimolazione digitale continuano e tutto questo sta avendo un impatto reale e misurabile sulla qualità della vita delle persone e sulla loro salute psico-fisica.



Le persone stanno facendo di tutto per trovare piccole gioie che le aiutino a ricaricare le batterie emotive.

Le aziende che offrono una qualsiasi customer experience in grado di sospendere, anche temporaneamente, i sentimenti negativi saranno premiate con maggiori probabilità.

Tutto questo potrebbe tradursi ad esempio nello sviluppare contenuti positivi da veicolare nelle newsletter, nei feed social.

Servizi in abbonamento facili da gestire e consigli o promemoria proattivi possono fare molto quando si tratta di far sentire i clienti apprezzati e riconosciuti.

Scopo

Durante il 2021 è aumentato il numero di aziende che prende posizione su temi di sostenibilità ambientale e sociale a livello globale e nel 2022 questo numero continuerà a crescere.

Sia come acquirenti che come dipendenti, i millennial e la generazione Z vogliono impegnarsi con brand che sostengono strategie e attività con un impatto sostenibile elevato.



Che si tratti di pratiche commerciali trasparenti, di etica nella supply chain, di obiettivi sulla riduzione dell'emissione di CO2 o di nuove politiche di Diversity & Inclusion, le giovani generazioni si rivolgeranno facilmente altrove se non sono d'accordo con i valori e i comportamenti espressi da un'impresa.

I brand dovranno quindi dimostrare in modo trasparente il loro impegno nei confronti dei temi ESG (ambientali, sociali e di governance) per tutto il proprio ecosistema: dai dipendenti ai partner.

E quando si tratta di gestione dell'esperienza digitale, ciò significa progettare esperienze che riflettano e comunichino quei valori.

Privacy

I consumatori sono più propensi a fare acquisti presso aziende che "riconoscono, ricordano e forniscono loro offerte e consigli pertinenti".

La personalizzazione è ancora l'aspetto più importante della customer experience, ma i riflettori sulla privacy dei dati hanno portato le imprese a ripensare a come offrirla.



Con restrizioni più severe su come vengono raccolti i dati, le società non solo devono trovare nuovi modi per conoscere i propri clienti, ma devono anche creare e proporre esperienze digitali che infondano un senso di fiducia e sicurezza.

Nel 2022, le società lavoreranno per trovare modi innovativi per coinvolgere i clienti in modo che siano disponibili a condividere i propri dati senza timori.

È però importante ricordare che ogni interazione è un tassello che contribuisce a costruire - o rompere - la fiducia delle persone.

I responsabili della CX devono quindi saper offrire esperienze digitali straordinarie, garantendo al contempo la privacy e il consenso in ogni punto di contatto.

Valore aggiunto

I problemi della supply chain hanno afflitto le imprese nel 2021 e i consumatori sono oggi più consapevoli che ci possano essere dei ritardi nelle consegne.

Poiché velocità e convenienza non possono più essere garantite, i brand devono esplorare anche altri campi per differenziarsi.



Questo significa che il 2022 vedrà una maggiore attenzione all'eccellenza del servizio clienti, nonché ad altre esperienze digitali a valore aggiunto.

Le aziende cercheranno nuove strade per connettersi con i consumatori, come l'invio di contenuti educativi dopo l'acquisto o promemoria di manutenzione proattiva.

Inoltre, in caso di ritardi nella consegna, sarà importante aprire nuovi canali o processi per aiutare i clienti a far presente il problema e impostare aspettative chiare e realistiche, che non li lascino in sospeso.

Ivano Fossati, Head of SAP Customer Experience per SAP Italia e Grecia