Regali natalizi aziendali: un'opportunitÃ  da non perdere

Si possono scegliere gadget natalizi destinati alla casa o ai bambini, per mostrare come all'azienda stia a cuore la vita famigliare di clienti, fornitori, dipendenti.

In questo caso, ci sono portacandele, peluche a forma di renna, palline di natale personalizzate con il logo, addobbi per l'albero, calamite natalizie, set per decorare le bottiglie di vino in tavola, zainetti da colorare, lucine a forma di stelle? Non mancano i cappelli di Babbo Natale e le calze per la Befana, completamente personalizzabili!

Un modo per veicolare la filosofia aziendale

A seconda della tipologia di business, la scelta del regalo va fatta tenendo presente l'immagine o la filosofia aziendale e ovviamente il budget di cui si dispone.



Per esempio, se l'azienda è attenta e sensibile alle tematiche della tutela ambientale, scegliere le borracce termiche in acciaio è la decisione più coerente e concreta che si possa fare.

Un'impresa green attenta al tema della sostenibilità potrebbe optare anche per gadget ecologici realizzati con materiali naturali o riciclati, come agende o taccuini in cartone con i fogli di carta riciclata, bicchieri takeaway in fibra di bambù o le usb di legno.

Un'organizzazione tecnologica e innovativa può decidere invece di regalare gadget IT come caricatori wireless, auricolari senza fili, powerbank, ecc.

E ancora, un'impresa del settore alimentare ha a disposizione, da personalizzare, guantoni da forno, grembiuli, taglieri, attrezzi da cucina?

Un'altra possibilità è quella di optare per regalare un gadget semplice, con il quale accompagnare il giustificativo di una donazione ad associazioni o enti benefici.



Oltre a essere una buona pratica per il sociale, il gesto di donare aumenta il senso di appartenenza dei collaboratori e l'engagement, con un notevole impatto sul miglioramento del clima aziendale.

In ogni caso, è importante rendere speciale il prodotto scelto, personalizzandolo con il proprio logo ovviamente, ma anche accompagnandolo da una frase d'auguri o un tocco personale che sia efficace per distinguersi dalla concorrenza.