PerchÃ¨ i clienti dicono una cosa e ne fanno un'altra?

Abilitata da tecnologie quali la robotica e l'Intelligenza Artificiale, l'integrazione delle neuroscienze nella nostra strategia di business richiede quattro step principali: lo studio e la comprensione della sfida del business; la misurazione delle micro-espressioni facciali in base a stimoli ad hoc; la modellazione del subconscio grazie a tecnologie come l'Intelligenza Artificiale; la progettazione di una proposta efficace e differenziale.

Le sfide che possono essere affrontate attraverso la neuro-strategia sono numerose e riguardano diversi ambiti.



Nella nostra esperienza, è possibile migliorare il proprio modello di business, definire nuovi prodotti e servizi, migliorare la customer experience, reinventare canali interni ed esterni.

Ma anche effettuare diagnosi di strumenti e app, operare ricerche e studi sui clienti, attivare processi di cambiamento culturale, misurare scientificamente competenze e valori, ottimizzare la gestione dei talenti e supportare i team di HR nei processi di recruiting.

Vediamo un esempio concreto: la storia di successo di uno dei nostri clienti, un grande produttore e distributore di alcolici.

Qualche anno fa, l'azienda soffrì un calo improvviso delle vendite e una perdita di posizionamento tra i Millennials.

Il dipartimento di marketing non riusciva a capire né le ragioni del successo iniziale né quelle del crollo delle vendite.

Attraverso la neuro-strategia e la comprensione del subconscio è stato evidenziato come il prodotto fosse stato posizionato inizialmente in maniera perfetta, associato al concetto di festa e divertimento.



Successivamente l'azienda ha lanciato una nuova campagna per rivolgersi ai consumatori della Generazione X - che non è stata raggiunta in maniera efficace a causa di un targeting sbagliato, basato solo sul 5% di livello conscio - e i Millennials hanno iniziato a percepire il prodotto come classico e antiquato, smettendo di acquistarlo.

Grazie alla conoscenza di questo contesto è stata creata una nuova proposta di valore ed è stata lanciata una nuova campagna basata sui neuro-insights, generando una crescita del 35% rispetto al picco storico di vendite raggiunto dall'azienda.

La neuro-strategia può garantire un vantaggio competitivo differenziante alle nostre aziende, permettendoci di accedere ai meccanismi che motivano le decisioni di acquisto e le abitudini dei nostri clienti.

L'obiettivo è quello di offrire una gamma di prodotti e servizi più personalizzati e adatti ai loro gusti e preferenze.



Sia alle preferenze dichiarate che a quelle finora inaccessibili.

Antonella Camarca, responsabile Business Consulting di Minsait in Italia