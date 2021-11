Magnus Scheving: la leadership Ã¨ cambiata e richiede nuove competenze

Ho sempre voluto fare qualcosa per far muovere le persone e motivarle a fare scelte di vita sane.

Volevo fare l'architetto, ho anche costruito la mia casa da zero, ma la mia passione per la salute e il fitness mi hanno portato dove sono arrivato ora.

Ho iniziato a capire che c'era un vuoto nel mercato, non c'era nessun marchio di intrattenimento dedicato alla salute dei piccoli in giro per il mondo e ho creato Lazytown.

E' uno show che puntava a motivare i bambini e le famiglie a fare scelte di vita sane.

E' stata una bella sfida.

Qual era la domanda a cui dava una risposta?

"Cosa significa essere una persona sana, con principi che valessero anche per i tuoi ragazzi?".

Parlare di salute e benessere è molto difficile, anche per i brand è un problema perché di solito si tende a spiegare che cosa fa e quali sono i benefici, mentre io volevo portare in TV, ad un pubblico ampio, questi temi sotto forma di giochi e di intrattenimento.