Formula 1: ricavi col botto nel terzo trimestre nonostante il minor numero di gare

L'inizio della stagione 2020 della Formula 1 è stato ritardato fino a luglio a causa della pandemia di Covid-19, che ha portato a un calendario più condensato.

Anche le gare si sono svolte senza tifosi, ma i ricavi della Formula 1 sono aumentati quest'anno quando gli spettatori sono tornati sui circuiti.

La Formula 1 è stata anche in grado di riprendere la sua offerta di ospitalità del Paddock Club, con il servizio disponibile per sei delle sette gare disputate durante il terzo trimestre del 2021.



I diritti media e le entrate delle sponsorizzazioni sono però diminuiti durante il terzo trimestre, con Liberty Media che ha attribuito ciò all'impatto del minor riconoscimento proporzionale del reddito basato sulla stagione, parzialmente compensato dalla crescita delle entrate degli abbonamenti TV di F1 e delle entrate da nuovi sponsor.

Gli altri ricavi sono aumentati grazie alle maggiori entrate da licenze derivanti da nuovi contratti e dalla crescita delle royalty di gaming.

Ciò è stato parzialmente compensato da una diminuzione delle entrate di Formula 2 e Formula 3 poiché nel periodo in esame si sono svolte meno gare.

Stefano Domenicali, Presidente e Amministratore Delegato della Formula 1, ha dichiarato: "la Formula 1 sta spingendo a tutta forza e sta producendo risultati in pista, per i nostri fan, partner e investitori.



Sappiamo già che la stagione 2021 sarà quella per i posteri, con una battaglia accanita per la griglia e tra i costruttori.

Abbiamo visto i risultati con i fan in pista e con il coinvolgimento su tutte le piattaforme.

"Attendiamo con impazienza i prossimi appuntamenti prima di concludere la stagione con tre gare in Medio Oriente, che completeranno un calendario record di 22 gare nel 2021, e siamo già concentrati a stabilire un nuovo record nel 2022 con il nostro calendario di 23 gare".

A settembre, la Formula 1 ha concordato un accordo per il Qatar per occupare lo spazio libero nel calendario 2021 come parte di un accordo a lungo termine che entrerà in vigore dal 2023.

Il Losail International Circuit sarà l'ultima gara aggiunta al campionato il 19-21 novembre, con la società di telecomunicazioni Ooredoo che fungerà da sponsor principale della gara.