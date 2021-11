Quell'intreccio tra organizzazione e progettazione degli spazi

Una rivoluzione, rispetto all'ormai lontanissimo e superato modello classico, basato sulle gerarchie e sulla postazione assegnata a seconda della mansione.

Il lungo iter evolutivo dall'ufficio cellulare al "phygital workplace" è ben raccontato nel libro in un capitolo dedicato a inizio opera, anche attraverso planimetrie esplicative.

Nella sua ultima versione, quella più futurista, lo spazio "viene concepito per essere fruito sia fisicamente che virtualmente, permettendo ai collaboratori di scegliere la miglior modalità di lavoro".



Nonostante ciò il modello di Desk based working - uffici chiusi per i manager, open space per lo staff e sale riunioni per incontri pianificati - è tuttora il più diffuso in Italia, e andrà rivisto sia nella considerazione degli spazi che rimarranno inutilizzati, sia nell'ottica delle nuove organizzazioni del lavoro stesso, in accresciuta mobilità.

Il libro entra nel dettaglio di pro e contro di ogni modello, partendo dalla constatazione che "lo shock dato dal lockdown e l'impossibilità di recarsi al lavoro ha di fatto obbligato le aziende ad attuare un processo di digitalizzazione che era sì in corso ma che è stato accelerato di almeno 10 anni".

Ciò detto si prefigurano i nuovi ambienti dell'Activity Based Working, dove ogni spazio risponde a esigenze specifiche: la riunione pianificata, la riunione estemporanea e la conversazione informale, la riunione veloce in piedi, la sala di lavoro per un team di progetto.



E, ancora, sono individuati tutti gli spazi della comunicazione, della concentrazione, della contemplazione.

Si passa poi all'analisi allo spazio casa rinnovato, anche qui entrando nel merito di ogni dettaglio: la seduta, il piano di lavoro, la postazione, l'illuminazione.

Infine, la terza via, nel capitolo "I coworking come modello organizzativo e calamita dell'organizzazione liquida".

Considerazioni e studi che certo non limitano la visione ad una questione organizzativa o logistica, ma che si basano su un dato di fatto: l'ambiente fisico di lavoro influisce sul benessere e quindi su creatività e produttività.

Titolo: Lo smart working comincia dall'ufficio.



Gli spazi di lavoro nel modello ibrido

Autore: Luca Brusamolino

Editore: FrancoAngeli

Pagine: 148

@federicounnia - Consulente in comunicazione

@Aures Strategie e politiche di comunicazione

@Aures Facebook