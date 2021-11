Fiducia consumatori e brand: cosa fa scoccare la scintilla?

L'etica di un brand è quindi essenziale e ha un ruolo fondamentale nella fidelizzazione del cliente o nel suo allontanamento.

Ma quanto conta l'onestà e la trasparenza dell'azienda quando si acquista un prodotto o servizio? Moltissimo verrebbe da dire.

Basti pensare che per il 97% del campione intervistato questo aspetto è abbastanza, molto o estremamente importante.

È solo l'1,5% del campione che lo ritiene non rilevante (mentre l'1,5% rimanente non è interessato).



Più in dettaglio, quanto è importante per i consumatori la posizione presa da un brand su questioni sociali, politiche e/o ambientali quando si acquistano i suoi prodotti o servizi? In questo caso il responso non è plebiscitario, in quanto per il 53,5% degli intervistati è estremamente, molto o abbastanza importante, ma per il 30,6% la questione è irrilevante ai fini del proprio acquisto, mentre il resto degli intervistati si dice indifferente alla cosa.

Sono tanti, dunque, i parametri che entrano in gioco quando si decide di effettuare un acquisto: un ruolo essenziale nel corso di questa ricerca è legato alle fonti di informazione.

Ma quali sono quelle che generano maggiore fiducia? Quando si parla di fonti di informazione direttamente gestite dal brand, il canale preferenziale è il sito web dell'azienda (68,6%), seguito dai suoi canali social (49,7%) e dalle pubblicità sul web (42,5%).



Quando si parla di fonti esterne, invece, il canale di informazione principale è quello delle piattaforme di recensioni scritte dagli utenti (53,1%), seguito dalle valutazioni reperibili su Amazon (39.9%) e da commenti sui social media (39,5%).

Interessante notare come "il passaparola di amici e parenti" abbia perso peso nel corso del tempo (32,4%).

"In questo periodo storico, la difficoltà non è quella di reperire prodotti o servizi di nostro interesse, ma destreggiarci tra una miriade di offerte per capire quale sia quello che fa al caso nostro", ha commentato Claudio Ciccarelli, Country Manager di Trustpilot in Italia.

"La prima scrematura tra un brand ed un altro si fonda sulla qualità della soluzione che offre, motivo per cui un'azienda deve sempre essere vigile relativamente ai feedback dei clienti, incentivando anche un passaparola digitale che testimoni la bontà della sua offerta.



Ma a parità di qualità, la battaglia dei brand si sposta su un altro piano, quello dei valori.

Superato il primo step, verrà premiato chi si mostra vicino al consumatore, chi lo ascolta e dimostra trasparenza nei suoi confronti, verso i dipendenti e verso l'ambiente, mettendo in atto concretamente ciò che dice a parole.

Chi riuscirà ad assicurare il valore del proprio prodotto e la reale necessità di un'etica morale non potrà che vincere ogni sfida.

La realtà è che al giorno d'oggi un'azienda non è più ciò che dice di essere, ma quello che i consumatori raccontano di lei".