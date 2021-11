Smartworking: HR al centro della trasformazione del lavoro

Emerge così il ruolo centrale degli HR che devono progettare programmi di formazione per lavorare bene in smartworking e ripensare l'employee experience.

Senza formazione e cura, le persone si allontaneranno dall'azienda.

Per quanto riguarda il rapporto aziende - smartworking, i dati migliori si registrano nel Centro Italia, in cui è possibile fare smartworking nel 91% delle aziende, contro l'88% del Nord.

Purtroppo rimane indietro il Sud, in cui solo nel 64% delle aziende è possibile fare smartworking.



Nel 12% delle aziende non è ancora possibile farlo.

Nelle aziende in cui non si applica lo smartworking, il 77% degli HR non è stato interpellato o ascoltato, ovvero non ha avuto un impatto sulla scelta della leadership.

I motivi sono principalmente legati alla mancanza di fiducia nei confronti delle persone e ad una cultura del controllo e dell'orario e non degli obiettivi.

Come spiega Alessandro Rimassa, fondatore di Radical HR Club, co-fondatore di Talent Garden Innovation School, tra i massimi esperti italiani di future of work: "i dati confortanti sono che il 90% delle aziende rispondenti fa smartworking, dando anche completa libertà e autonomia nella scelta e quasi 7 HR su 10 hanno guidato questa trasformazione.

Il dato meno confortante è che c'è ancora il 35% di HR che non viene ascoltato, ci sono tante aziende in cui la leadership è ancorata a schemi di pensiero vecchi e retrogradi.



Ci sono aziende che perdono i talenti per la mancanza di fiducia nelle persone".

Le aziende in cui non è possibile fare smartworking stanno perdendo la "battaglia dei talenti", per ora il ruolo HR conta ancora troppo poco nelle piccole aziende, che poi sono la maggior parte del tessuto produttivo del nostro Paese: in quel caso in 4 aziende su 10 HR non ha guidato il passaggio verso lo smartworking, il che mette a rischio a capacità di attrazione e retention dei talenti e, di conseguenza, la tenuta stessa delle piccole aziende.

L'Harvard Business Review l'ha denominata "The Great Resignation", ovvero l'onda di dimissioni delle persone che non vogliono più lavorare alle condizioni di lavoro delle loro aziende.

In Italia sta accadendo lo stesso, ci sono tante persone che si dimettono dalle aziende in cui non c'è flessibilità e libertà di organizzarsi. I recruiter raccontano che senza smartworking non solo si licenziano tante persone, ma capita sempre più spesso che vengano anche rifiutate tante offerte.



Lo studio dimostra che lo Smartworking è qui per restare come parte integrante del 'future of work', ma per adeguarsi alla trasformazione e non perdere capacità di attrazione serve un cambiamento di mindset della leadership e delle persone, più responsabilità, più worklife balance e più attenzione al raggiungimento degli obiettivi.

"In questa ricerca abbiamo usato l'espressione 'smartworking' intendendo tutte le forme di lavoro non in ufficio (home, distributed o remote working).

Se avessimo chiesto quante aziende lavorano davvero per obiettivi senza vincoli di tempo e luogo sono certo che i numeri sarebbero stati molto più bassi.

Ma gli HR lo sanno, e sanno anche che il vero smartworking è lontano dalla realtà che viviamo ma al tempo stesso raggiungibile: con una nuova cultura aziendale, basata su fiducia, trasparenza e condivisione degli obiettivi", conclude Rimassa.



Qui il link del rapporto "Smartworking Italia 2021 - scenari presenti e futuri": https://bit.ly/Ricerca_Smart_Working_RadicalHR