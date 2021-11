Macchine per plastica e gomma: ancora positivi tutti gli indicatori

Le attese per l'ultimo trimestre dell'anno rimangono ampiamente positive: grazie in particolare alle commesse dai clienti stranieri, il portafoglio ordini potrebbe segnare un +17% e il fatturato una progressione vicina al 60%.

Parallelamente, rimane stabile con tendenza alla riduzione il livello delle giacenze di magazzino, indice di una maggiore velocità delle consegne.

Sul fronte delle applicazioni, imballaggio e medicale mostrano la tendenza più positiva mentre edilizia e automotive manifestano un trend più neutro.



Non mancano naturalmente le preoccupazioni legate ai vari fattori che potrebbero compromettere l'intensità della ripresa dell'economia italiana in generale e del settore macchine per plastica e gomma in particolare.

Infatti, parallelamente all'escalation dei prezzi delle materie prime e della componentistica - con una contemporanea scarsa disponibilità e dilatazione dei tempi di consegna - la logistica continua da oltre un anno a presentare forti criticità, senza che si intravveda una via di uscita a breve, mentre la bolletta energetica ha iniziato a farsi sempre più pesante, rischiando di rendere la produzione delle imprese italiane della filiera meno competitiva rispetto ai concorrenti stranieri.

Anche la mobilità delle persone continua a essere condizionata dalle misure in vigore per il contenimento della pandemia: a fronte di caute aperture in alcuni Paesi, molte altre destinazioni nel mondo presentano tuttora difficoltà di accesso (o in fase di rientro in Italia), rendendo complesse le operazioni di installazione e riparazione degli impianti e in generale il contatto con i clienti per aziende, come quelle costruttrici di macchine per plastica e gomma, il cui fatturato è realizzato mediamente per il 76% all'estero.