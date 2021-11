Fintech: sono le donne a stimolare la rapida crescita del settore

Questo dato cambia sensibilmente nel periodo giugno 2020 - giugno 2021: sono infatti molte di più le startup con presenza femminile che raggiungono il cosiddetto product-market fit ed una presenza di ricavi già consistente (35%).

ESG: un nuovo criterio di selezione

Il nuovo parametro analizzato dallo IAG Index è il fattore ESG. Il 37,4% delle startup analizzate dal network di angels italiani hanno un business "responsabile" legato all'impatto ambientale, sociale o di governance nelle aziende.

Il campione analizzato evidenzia che il settore più attento a tali aspetti è il Life Science: più di 2 startup su 3 hanno integrato i criteri di sostenibilità nella strategia per creare valore nel medio/lungo periodo.

Il settore Fintech negli ultimi anni ha aumentato drasticamente la propria attenzione a fattori ESG: ad oggi le startup che incorporano questi criteri sono decisamente aumentate.



Che si tratti di cartolarizzazione di crediti deteriorati a favore della ripresa economica, o soluzioni che riducano l'impatto ambientale legato ai tradizionali sistemi finanziari o ancora piattaforme digitali che monitorano l'emissione di CO2, ormai la frequenza di startup sensibili al tema ESG in ambito Fintech è sempre più elevata.

Il Fintech si posiziona come il settore nel quale l'attenzione per tematiche ESG cresce in maniera più verticale, superando per esempio il settore Digital (25% vs 14%).

Per mantenere la promessa dell'innovazione Fintech, sarà fondamentale che la crescita degli investimenti continui nel tempo, poiché un maggiore sviluppo di questo settore porterebbe benefici anche all'intero ecosistema economico nazionale.

Oltre agli investimenti dovranno quindi essere sempre più presenti le componenti ESG e una maggior apertura al genere femminile.



"IAG si conferma come osservatorio privilegiato e catalizzatore delle startup seed nei diversi settori di riferimento, con una crescente capacità di attrazione di team al femminile, principalmente nel Fintech e nel Life Science.

Questo anche grazie all'impegno profuso dalle socie volto a creare un'industria più diversificata e inclusiva, e alle partnership con associazioni ?al femminile' come Angels4Women.

Lo IAG Index fotografa l'evoluzione dell'ecosistema visto con gli occhi di IAG ed evidenzia anche il richiamo di progetti esteri di dimensioni e qualità sempre più rilevanti", commenta Carlo Tassi, Presidente di Italian Angels for Growth.