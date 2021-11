Emergenti: l'effetto a cascata della crisi energetica e dei rialzi delle materie prime

Storicamente, i prezzi degli alimentari diventano critici non appena il loro costo supera circa un terzo del reddito disponibile della popolazione.

Allora si rischiano turbolenze politiche (interne).

Per ora solo alcuni Paesi si trovano in questa situazione, ma lo scenario è ancora incerto e va monitorato con attenzione.

Materie prime, rialzo dei prezzi solo temporaneo?

È interessante notare che molte società di materie prime, anche e specialmente nei mercati emergenti, sono valutate come se l'attuale impennata dei prezzi delle materie prime possa finire presto.



In realtà, una notevole parte dell'aumento dei prezzi di molte materie prime dovrebbe dipendere squilibri temporanei di domanda e offerta, compresi i fenomeni meteorologici e i problemi nelle catene di approvvigionamento.

D'altra parte, la promozione accelerata a livello globale delle energie rinnovabili, dei veicoli elettrici e dei diversi grandi progetti infrastrutturali dovrebbe fornire un'ulteriore spinta alla domanda.

Allo stesso tempo, gli investimenti in nuovi progetti legati alle materie prime e le infrastrutture necessarie a realizzarli sono tendenzialmente diminuiti negli ultimi dieci anni.

Definiti come progetti "insostenibili" o "sporchi", vengono sempre meno finanziati dalle banche e dai mercati finanziari e/o bloccati sul fronte politico.

Questo rende difficile, o più costoso, ampliare l'offerta o sostituire i depositi già esauriti.



Di conseguenza, a lungo termine si rischiano deficit di offerta permanenti e prezzi delle materie prime più alti in diversi settori.

Questo a sua volta fornisce corrispondente potenziale a lungo termine per le quotazioni di azioni delle società che operano in tali settori, specialmente per quelle che in futuro useranno metodi di produzione e lavorazione più sostenibili per estrarre le materie prime.

Team CEE & Global Emerging Markets di Raiffeisen Capital Management