Industry 4.0: cresce il ruolo della robotica collaborativa

L'interconnessione tra macchine che dialogano tra loro permette invece un'integrazione sicura ed efficiente tra hardware e software, con la possibilità di monitorare in modo preciso dispositivi, server e dati.

Le informazioni non sono solo raccolte, ma analizzate e razionalizzate in modo da fornire insight utili alla strategia di business.

Il controllo di dispositivi e infrastruttura permette anche di potenziare le capacità di manutenzione predittiva, offrendo la possibilità di prevedere e anticipare ogni anomalia o malfunzionamento grazie a sistemi di sensori in grado di identificare il problema prima del guasto, risparmiando tempo, risorse e denaro.



Le moderne applicazioni collaborative industriali sono più intelligenti, connesse e versatili, consentono alle aziende di operare in modo più agile e controllato e contribuiscono alla riduzione dei cicli di produzione, ottimizzando l'utilizzo delle risorse.

Inoltre, garantiscono un maggiore ritorno sugli investimenti, permettendo di riprogrammare i dispositivi hardware grazie a software intelligenti e intuitivi che abilitano le differenti mansioni svolte dallo stesso "end-of-arm tool".

Questo approccio incrementa flessibilità e produttività, snellendo le linee di produzione grazie a processi automatizzati e rapidi.

Il rapporto tra uomo e tecnologia è in costante evoluzione ed è obiettivo comune dell'economia globale proseguire in un percorso in cui questa interazione diventi ancora più stretta e proficua, dove uomo e tecnologia collaborano in modo ancora più efficace.



Come sottolineato dal report World Robotics 2020 Industrial Robots di International Federation of Robotics (IFR), l'Italia è il secondo mercato di robot più grande in Europa dopo la Germania grazie a settori altamente produttivi come quelli dei metalli, macchine industriali, automotive e food&beverage.

Solo ponendo ricerca e innovazione alla base della trasformazione si potrà raggiungere anche nel nostro Paese il nuovo paradigma di Industria 5.0, in cui uomini, robot e automazione saranno elementi sempre più inscindibilmente legati e svolgeranno un ruolo chiave nel percorso verso il benessere dei lavoratori e l'efficienza delle tecnologie.

Enrico Rigotti, Area Sales Manager di OnRobot Italia