Lo smartworking Ã¨ diventato piÃ¹ importante dello stipendio e la tecnologia utile per attirare talenti

Lo smartworking è diventato più importante dello stipendio e la tecnologia utile per attirare talenti

Uno studio dimostra come l'efficacia del lavoro flessibile sia diventata una necessità per le nuove generazioni (e non solo)

Il lavoro flessibile ha superato lo stipendio come principale beneficio percepito dai dipendenti (59%), evidenziando che la flessibilità e l'autonomia nella giornata lavorativa sono oggi parametri più importanti della rendita finanziaria per la maggior parte dei lavoratori.

Questo secondo il Jabra Hybrid Ways of Working 2021 Global Report, condotto su oltre 5.000 professionisti-dipendenti in cinque paesi del mondo.

Il report ha anche messo in luce che i tre quarti degli intervistati (73%) credono che in futuro avere uno spazio per l'ufficio sarà considerato un benefit per i dipendenti, piuttosto che una condizione obbligatoria per lavorare.

I leader hanno un falso senso di fiducia nei confronti del lavoro ibrido

Le ragioni dominanti per cui le persone vogliono tornare in ufficio sono la connettività garantita e gli strumenti a disposizione per svolgere il proprio lavoro.