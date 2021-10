SpringHill di LeBron James e Maverick Carter fa il pieno di investimenti

"Abbiamo fondato questa azienda con lo slogan More Than an Athlete, che definisce ancora tutto ciò che facciamo fino ad oggi", ha detto Carter.

"Siamo un team incredibile di atleti, artisti, scrittori, designer, musicisti e innumerevoli altri creativi.

Con questo nuovo gruppo di investitori che sono i migliori nei rispettivi settori, saremo in grado di consentire alla nostra comunità e a ogni creativo di svolgere il proprio lavoro nel modo più incredibile e realizzare i loro sogni più ambiziosi".



RedBird, James, Carter e Fenway Sports Group sono già strettamente allineati, poiché James è azionista del Liverpool da anni e tutte le componenti all'inizio di quest'anno facevano parte di un accordo azionario in cui RedBird, James e Carter sono diventati partner di Fenway Sports Group.

SpringHill ed Epic Games hanno anche una storia precedente poiché hanno lavorato all'inizio di quest'anno per rendere James un avatar in primo piano nel popolare videogioco Fortnite.

Nike, nel frattempo, ha un legame a lungo termine con James che è stato descritto come un patto per tutta la vita.

Per RedBird, questo estende anche una frenetica attività che ha incluso anche un accordo da 1,35 miliardi di dollari in cui la sua società di acquisizione per scopi speciali (SPAC) ha concordato un accordo di fusione con la società di biglietteria con sede a New York SeatGeek.



"Maverick e LeBron hanno creato un'impressionante piattaforma di contenuti multimediali guidata da un leadership team che ha costruito un marchio unico e orientato alla mission", ha affermato Gerry Cardinale, fondatore di RedBird.

"La nostra partnership con SpringHill dovrebbe consentirci collettivamente di ottimizzare quella mission con un capitale scalabile e una mentalità di costruzione del business che continuerà ad elevare voci più diverse e una spinta verso una maggiore responsabilizzazione".

I crediti di produzione di SpringHill includono il film "Space Jam: A New Legacy" e la serie televisiva della HBO "The Shop".

La società prevede un fatturato di 100 milioni di dollari nell'anno in corso, in aumento di due terzi rispetto ai 60 milioni di dollari che SpringHill ha generato nel 2020.