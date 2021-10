eCommerce: piÃ¹ di un acquisto su due arriva da mobile

"Il dato aiuta a comprendere uno dei maggiori punti di forza del commercio interattivo e da mobile: l'essere vicino al consumatore in ogni momento, fino a diventare parte integrante della sua esperienza di shopping di tutti i giorni", sottolinea Ferrante.

Durante l'anno, PayPlug nota inoltre interessanti aumenti per lo shopping da mobile in estate e in occasione del Black Friday, quando raggiunge il 54% di preferenze.

Una rilevazione che acquista ancora più importanza a soli due mesi di distanza dal fatidico "venerdì nero" (26 novembre) che non soltanto rappresenta il giorno di picco per gli acquisti ma segna anche l'inizio di un periodo di massima attività per i commercianti, con gli acquisti prenatalizi e i saldi invernali.

"Le piattaforme di eCommerce stanno evolvendo in termini di user experience per andare incontro alle esigenze dei clienti che tendono sempre più ad acquistare tramite dispositivi mobili.



Per il Black Friday le soluzioni di vendita smart e on the go potrebbero essere le favorite in termini di volumi di vendita generati", spiega Ferrante.

"Per questo è fondamentale che grandi e piccoli commercianti arrivino preparati a momenti fondamentali per lo shopping come il Black Friday e Natale, lavorando già da ora su una maggiore attenzione all'interazione con il cliente, alla omnicanalità, alla fruibilità dei loro canali di vendita da qualsiasi dispositivo.

In questo modo, sarà possibile creare nuoveesperienza di acquisto e contribuire allo spostamento dei volumi di vendita sui canali mobili e interconnessi".