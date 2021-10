La tecnologia cloud ormai fondamentale per imprese e cittadini

È stato, dunque, compreso come il cloud ibrido possa essere considerato un facilitatore per l'ingresso delle aziende nel mondo del cloud, questo perché si tratta di un approccio che consente di gestire in modo efficace i servizi che possono essere trasferiti in cloud e quelli che devono rimanere on-premise.

L'altra tendenza che si sta evidenziando oggi in Italia è l'introduzione nelle aziende di strategie multi-cloud: le grandi imprese italiane oggi fanno riferimento mediamente a 5 cloud provider per l'erogazione dei propri servizi rispetto ai 4 del 2020.

Le ragioni che portano alla migrazione di una infrastruttura o parte di essa su diversi provider sono molteplici: dal livello di servizio e di assistenza offerto (SLA), alla tipologia di servizio, al livello di esperienza di un provider nella gestione di un servizio, alla ridondanza geografica e - non ultimo - anche al prezzo.



Questa tendenza va messa in relazione anche con un altro trend: si dispone spesso di ambienti integrati ma non ancora pronti ad una reale orchestrazione delle risorse, in quanto le aziende stanno passando da progetti finalizzati alla sola migrazione in cloud a progetti più complessi orientati alla riprogettazione delle applicazioni aziendali.

La creazione di un ecosistema digitale competitivo in Italia e in Europa, dunque, passa necessariamente dal cloud.

Oggi più che mai la tecnologia dimostra di essere di grande aiuto per imprese e cittadini: l'operatività dei servizi cloud è essenziale per permettere a tutti di fruire di servizi ormai indispensabili ovunque essi si trovino, nelle proprie sedi aziendali o nelle loro abitazioni.

Allo stesso modo, la potenza computazionale e la scalabilità praticamente illimitata, permette di elaborare in tempi molto rapidi e condividere enormi quantità di dati che facilitano i business, il time to market dei prodotti ed infiniti processi fondamentali per ogni impresa.



Per questa ragione, la differenza oggi la fa, da un lato, chi riesce ad offrire garanzie solide in termini di affidabilità e sicurezza e, dall'altro, chi si dimostra attento all'innovazione e alle tecnologie adoperando le soluzioni cloud che più si adattano alle proprie esigenze.

Fabrizio Garrone, Enterprise Solution Director di Aruba Enterprise