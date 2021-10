L'Italia Ã¨ seconda nell'UE dopo la Spagna per cyberattacchi

Come in tutti i Paese, il ransomware è stato la forma di attacco più utilizzata e, in Italia, la percentuale di organizzazioni colpite da ransomware ogni settimana nel 2021, è del 1.9%.

A livello globale, dopo una piccola diminuzione nelle settimane precedenti, da marzo 2020, c'è stato un significativo aumento nel numero medio settimanale degli attacchi registrati dalle aziende di mese in mese, incluso il 2021.

A settembre 2021 il numero medio di attacchi settimanali registrato da ogni azienda ha raggiunto il picco con oltre 870 attacchi.

Questo numero è più del doppio rispetto a quello di marzo 2020.

Se l'Africa è l'area maggiormente presa di mira, l'Europa e il Nord America sono alle prese con il più grande aumento del numero di attacchi tra il 2020 e il 2021.

Le aziende in Africa hanno registrato il più alto volume di attacchi fino a ora nel 2021, con una media di 1615 attacchi alla settimana per azienda.