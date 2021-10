Lavoro da remoto: come proteggere efficacemente i dati

Usando il pretesto di condividere informazioni sanitarie, rimborsi per eventi cancellati o altre notifiche simili, gli attaccanti lavorano per distribuire malware ovunque sia possibile.

Per questo, è necessario prendersi il tempo di esaminare gli indirizzi email per assicurarsi che provengano da una fonte affidabile e accertarsi di analizzare attentamente qualsiasi link a siti web prima di cliccare, e non aprire allegati se non si è sicuri dell'origine.

Nessuno è al riparo dal crimine informatico: anche il dipartimento di Salute e Servizi Umani del governo degli Stati Uniti ha subito un'intrusione che ha portato alla distribuzione di false informazioni.

Sono tempi difficili e stressanti per tutti, quindi bisogna controllare tutto due volte prima di cliccare.

Assicurarsi di avere un backup

Nel momento in cui si lavora da casa (e non in ufficio), è fondamentale verificare che i propri servizi di sicurezza e backup siano aggiornati e funzionino correttamente sui dispositivi domestici. Non sentitevi in difficoltà nel contattare il vostro dipartimento IT per chiedere un controllo sullo stato di salute del sistema in uso (specialmente se è stato fornito dal datore di lavoro).