Collaborazione tra CIO e CFO fondamentale per raggiungere gli obiettivi aziendali

- Utilizzare i dati per alimentare il processo decisionale: Per i CIO d'Avanguardia l'aggregazione e la gestione dei dati sono attività prioritarie.

Inoltre, sono consapevoli che sia fondamentale poter contare su un utilizzo efficace dei dati.

La stragrande maggioranza (il 92%) afferma che "la priorità principale è aggregare i dati finanziari dell'azienda in un'unica fonte di dati".

- Collaborare con il reparto finance per promuovere la trasformazione: La trasformazione dell'area finanziaria della società può avere serie implicazioni finanziarie se si creano disallineamenti tra le funzioni IT e finance.



L'83% dei CIO d'avanguardia dichiara che "non realizzeremo i nostri target di crescita se le funzioni IT e finance non collaborano maggiormente".

- Adottare un approccio agile e incrementale alla trasformazione: I CIO d'Avanguardia riconoscono che la modernizzazione non può farsi a spese dell'azienda.

Oltre la metà (il 54%) dei CIO d'avanguardia (rispetto al 37% del campione totale) è più propensa a sviluppare capacità incrementali all'interno di una strategia cloud end-to-end per modernizzare i sistemi ERP legacy dell'azienda, attuando iniziative digitali avanzate e riducendo al minimo i disagi.

"La nostra ricerca dimostra che i CIO d'Avanguardia sono focalizzati sulla collaborazione tra IT e finance, l'esecuzione agile e lo sviluppo di capacità adeguate di analisi dei dati, per accelerare la trasformazione del reparto finanziario e promuovere risultati strategici di business", ha commentato Sheri Rhodes, Chief Information Officer, Workday. "Modernizzare e automatizzare le operazioni finanziarie è ormai una delle attività digitali prioritarie delle aziende di oggi, anzi direi che è la priorità assoluta.



La collaborazione tra il CIO e il CFO è diventata imprescindibile per realizzare gli obiettivi aziendali".

"Oggi i responsabili IT che ottengono più risultati lavorano in stretto contatto con l'area finanziaria, perseguendo obiettivi, processi e priorità comuni", ha spiegato Matt Schwenderman, responsabile Workday Financial Management di Deloitte Global.

"Con la pandemia, le tecnologie digitali sono diventate sempre più essenziali.

La nostra ricerca mette in luce che i CIO d'avanguardia sono consapevoli che la digital disruption alla base della trasformazione del reparto finanziario concentrerà la leadership sull'analisi dei dati e le informazioni aziendali".