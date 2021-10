HR: virtuale Ã¨ piÃ¹ complesso del reale?

Lo scritto di Martone e Ramponi si propone di sondare le condizioni di efficacia e di efficienza nella gestione dei gruppi di lavoro virtuali.

Come si crea un team virtuale efficiente? Quale modello di leadership deve avere? Come si definiscono gli obiettivi e come si misurano i risultati? Domande non da poco, certamente, ma le cui risposte sono per certi versi ancora più complesse.

Specialmente adesso che si parla di codificare il Remote Working.

La virtualità, pur non intaccando l'efficacia e l'efficienza, genera distanza tra le persone e induce difficoltà di coordinamento, richiedendo nuovi stili di leadership e processi operativi specifici.



Ne nasce un paradosso manageriale che necessita di contemperare elementi apparentemente contrapposti (libertà e regole, umanizzazione e processi, comportamenti e strumenti).

Per vincere la sfida delle contraddizioni occorre una forte condivisione degli obiettivi.

Sempre paradossalmente, comandare un team virtuale è forse più complicato che non fronteggiare gli occhi critici di un team assiepato in una meeting room.

Si perde la possibilità di captare, come fanno gli squali (gli HR sono certamente degli squali!) con le onde elettriche per indirizzarsi sulla preda, la reazione emotiva dei propri collaboratori.

Il libro, supportato da solide basi scientifiche e con una tensione all'operatività, si rivolge a coloro che gestiscono Virtual team e sono alla ricerca di nuovi modelli da sperimentare.

Un passaggio necessario, utile a gestire l'onda lunga del covid e chissà, prepararsi all'era del lavoro in cloud.



Titolo: Virtual team.

Nuove sfide manageriali fra libertà e regole

Autori: Andrea Martone e Massimo Ramponi

Editore: FrancoAngeli

Pagine:

