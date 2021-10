Cosa ha insegnato il Facebookdown alle aziende italiane - Punto e a capo - @gigibeltrame

Oltre a ciò, c'è tutto il mondo del commercio che sfrutta le varie piattaforme per la pubblicità e veicolare i propri messaggi con il fine ultimo di raggiungere delle vendite.

Insomma, si blocca Facebook e si blocca una grossa parte dell'economia, non solo digitale, di tante aziende sparse in tutto il mondo.

Cosa possiamo imparare

La prima regola è che i siti internet e i social sono spazi in affitto.

Non appartengono a chi li ha "acquistati", ma vengono erogati da altre imprese e quindi non si ha il controllo.

Il fatto che attacchi hacker presso server farm, piuttosto che il fatto che queste prendano fuoco, bloccano le operation delle aziende e non ci sono contratti che tengano e che possano garantire nulla, tanto meno assicurazioni.

Questo è un dato di fatto conosciutissimo dai tecnici, ma questa regola molte aziende la ignorano.



Passare a una vita "online" ha dei rischi e le persone si sono più accorte dei problemi di Dazn che di quelli dei servizi digitali!

Il secondo aspetto è che la pubblicità deve essere "affidabile".

Se si compra uno spazio su un cartellone pubblicitario si hanno certezze, mentre se si acquista uno spazio online non solo non si hanno certezze di dove queste vengano visualizzate (vai a fidarti degli algoritmi), ma non si conoscono nemmeno i parametri. Un blocco, come quello di Facebook, ha mostrato un re nudo, visto che è la seconda piattaforma pubblicitaria più importante al mondo.