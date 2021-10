Azionario: Ã¨ ancora growth vs value ma qualcosa sta cambiando

A finire sotto la lente degli investitori che stanno iniziando a guardare all'anno prossimo anno è anche lo stato di avanzamento delle cosiddette politiche verdi negli Stati Uniti e in Europa, non ultimi gli incentivi a breve termine per l'efficienza energetica e l'innovazione tecnologica all'interno della catena di approvvigionamento energetico che possono favorire la riduzione delle emissioni nel lungo periodo.

Questo elemento è in contrasto con le crisi energetiche in corso Asia ed in Europa, che stanno spingendo verso l'alto i prezzi del gas e del petrolio indebolendo di conseguenza il sentiment riguardo alla redditività futura delle industrie pesanti.



Guardando infine ai numeri sul mercato del lavoro negli Stati Uniti, se supereranno le attese, probabilmente offriranno un certo grado di rassicurazione per quanto riguarda le possibilità di rimbalzo economico, che anche se in fase di rallentamento, sta ancora conservando una traiettoria positiva, continuando ad alimentare i rendimenti del mercato azionario fino alla fine dell'anno.

Louise Dudley, Global Equities Portfolio Manager, per la divisione internazionale di Federated Hermes