Santini partner ufficiale del Tour de France

Ora il nostro palmares si arricchisce con la Corsa più importante del calendario ciclistico internazionale".

Un capitolo che brillerà nel libro che Santini sta scrivendo dal 1965 e che racconta dell'impegno costante che il Cav.

Pietro Santini, le figlie Monica e Paola, e tutto il team dell'azienda italiana mettono nel loro lavoro, nella ricerca e nell'innovazione, con l'obiettivo di creare capi dall'alto contenuto tecnico che sappiano rispondere alle esigenze di professionisti e amatori e di supportare i grandi eventi del ciclismo mondiale.

Come per altre produzioni, Santini realizzerà le maglie ufficiali che vestiranno i leader del Tour de France e dell'edizione femminile della Grande Boucle nei propri stabilimenti di Lallio, in provincia di Bergamo: gli atleti élite potranno così indossare tutta la qualità del Made in Italy.



Inoltre, l'azienda confezionerà le repliche delle jersey ufficiali che saranno in vendita per il pubblico e le maglie che gli amatori indosseranno durante la manifestazione L'Étape du Tour.

Il CEO di A.S.O., Yann Le Moenner, dichiara: "siamo felici e orgogliosi di dare il benvenuto a Santini al Tour De France.

Un nuovo capitolo si apre per le maglie leader della Grande Boucle, grazie all'iconico brand di abbigliamento per il ciclismo.

Saprà dare prodotti altamente performanti abbinati a design creativi, sia agli élite del ciclismo mondiale sia ai tanti appassionati che ancora una volta saranno presenti a tutti gli eventi organizzati da A.S.O.".