Quanto conosciamo del Legal Design?

Proprio la continua evoluzione della disciplina, infatti, è parte del fascino di questo movimento, che sta prendendo sempre più piede in tutto il mondo.

Quali sono le sue principali caratteristiche?

Partiamo dai valori.

Disegnare documenti che possano essere letti e pienamente compresi dai destinatari significa portare all'esperienza giuridica i valori dell'inclusione, della trasparenza e della sostenibilità.

Metodo e approccio sono totalmente nuovi nel campo legale.

L'approccio umanocentrico richiede collaborazione tra personalità e dipartimenti differenti (legali, facilitatori, design thinkers, grafici, e a volte sviluppatori) e il metodo del Legal Design Thinking prevede la disponibilità di mettersi in gioco, di sperimentare, di lavorare per prototipi, di testare, di fallire e di riprovare fino a raggiungere il prodotto voluto.

Quali applicazioni ritenete più interessanti per il futuro?

Le applicazioni sono davvero molteplici: nella pubblica amministrazione, il Legal Design potrebbe essere la chiave per abbandonare tecniche redazionali oscure e ridondanti; all'interno delle aziende, il Legal Design si presta a ridisegnare policy e modelli per una comunicazione più efficace e immediata; nella contrattualistica che si rivolge al consumatore.



Il Legal Design potrebbe aiutare a livello di ricerca esigenze e bisogni, nonché di valutazione degli impatti.

E ancora, si presta a semplificare le più complesse operazioni di M&A e può essere un ottimo strumento di snellimento degli atti giudiziari.

Insomma, la lista è molto lunga e potenzialmente infinita.

Come può un'azienda fare ricorso a questa disciplina?

Affidandosi, almeno per i primi lavori e fino a che non si acquisiscano gli strumenti di base, a legal designer esperti.

Non ci si improvvisa legal designer, perché vi è sempre il rischio che un intervento non sufficientemente ponderato sui testi, ma anche nella grafica, possa minare la tenuta del contenuto legale.

All'interno dell'azienda è inoltre importante il contatto tra il legal e differenti funzioni aziendali come il marketing, la sostenibilità e l'R&D, in modo da comprendere veramente cosa vuol dire considerare l'utente finale come parte di un processo.



Titolo: Legal Design

Autori: Barbara de Muro e Marco Imperiale

Editore: Giuffrè

Pagine: 140

