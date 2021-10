In Italia Ã¨ sempre piÃ¹ complicato investire

Un miglioramento della situazione si potrebbe registrare nel prossimo futuro, vista l'approvazione in via preliminare, da parte de Consiglio dei Ministri.

di costituire società a responsabilità limitata via web e quindi senza recarsi fisicamente dal notaio.

La gestione delle Risorse Umane (HR), inoltre, costituisce un altro elemento di complessità: il licenziamento di un dipendente dallo scarso rendimento è piuttosto impegnativo e viene influenzato da diversi elementi quali, ad esempio: le dimensioni dell'azienda, la data di assunzione, la situazione personale.

La combinazione di questi fattori porta a diversi indennizzi in caso di licenziamento illegittimo, la cui procedura può durare da 4 a 36 mesi.

Su una nota più positiva, il rapporto sottolinea come l'Italia miri a semplificare il suo sistema contabile-fiscale e legislativo (norme e sanzioni) entro i prossimi cinque anni.



Al momento, però, le riforme in questi campi stanno introducendo un certo grado di complessità, che si attenuerà negli anni successivi.

Al tempo stesso, il Belpaese si conferma in una posizione dominante, a livello globale, nella fatturazione elettronica.

Al momento, infatti, è la nazione che ha maggiormente aderito e implementato la direttiva dell'Unione Europea relativa all'e-invoicing (fatturazione e elettronica).

In un contesto più globale, la Francia è la seconda giurisdizione più complessa in cui investire al mondo, mentre la Polonia è il decimo Paese più complicato dove operare. Nonostante l'introduzione di "Business France" - un sito web per assistere le aziende straniere a rispettare gli standard contabili francesi - le aziende possono ancora riscontrare difficoltà a causa dei continui cambiamenti di questi standard.

In aggiunta, la Francia è contraddistinta dalle complessità nei processi contabili e fiscali, da norme sulle risorse umane fortemente incentrate sulla tutela dei dipendenti e dalla necessità di presentare i rapporti contabili nella lingua locale. La Polonia, classificata al 34° posto tra i paesi più complessi nel 2020, è ora il decimo Paese meno favorevole al business in cui operare a livello globale.



Le ragioni possono essere trovate in uno scenario legislativo sempre in evoluzione, che lascia alle imprese poco tempo per implementare i cambiamenti in linea con le nuove leggi.

La situazione in EMEA

Il rapporto sottolinea che l'EMEA è una regione in cui nazioni come i Paesi Bassi e la Repubblica d'Irlanda risultano essere molto attraenti per le aziende multinazionali, posizionandosi rispettivamente al 70° e 74° posto nella classifica globale.

Entrambi offrono ambienti normativi stabili ed equi, regimi fiscali avanzati, digitalizzati e competitivi, e forza lavoro istruita, altamente qualificata e orientata ai servizi.

Più in generale, l'EMEA, insieme all'APAC, è una regione caratterizzata da un forte intervento statale nella digitalizzazione, al fine di ridurre il peso della burocrazia.

L'EMEA ha anche registrato alcuni progressi nei benefit a favore dei lavoratori, come l'assistenza all'infanzia e i contributi per l'alloggio o l'assistenza sociale: queste misure sono ora obbligatorie per i dipendenti assunti a tempo indeterminato in molte giurisdizioni.



Secondo Juraj Gerzeni, Head of EMEA Management di TMF Group (nella foto), "il 2021 è stato un anno difficile a causa della pandemia, ma è stata una sorpresa positiva notare come le aziende e i governi locali abbiamo affrontato le sfide imposte.

La regione è caratterizzata da approcci diversi, ma la resilienza è il fattore comune.

Vedere che Paesi come la Francia siano disposti a passare attraverso una serie di revisioni per favorire l'appetito degli investitori internazionali è molto incoraggiante".

"L'Italia è un Paese dalle potenzialità enormi qualche maniera inespresse.

I vincoli burocratici, insieme ad un apparato normativo rigoroso possono allontanare I flussi di investimenti.

D'altro canto, la creatività, la flessibilità e la capacità di identificare soluzioni immediate che contraddistinguono i lavoratori italiani, oltre ad un elevato grado di preparazione dei professionisti, rappresentano I motivi per cui le aziende multinazionali continuano a considerare l'Italia come un partner strategico", conclude Julian Dietz, Country Manager per l'Italia.