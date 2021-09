Sicurezza gestita: un fattore decisivo per la ripartenza delle PMI

Maurizio Tondi (Axitea): affidare la protezione dei propri spazi fisico-digitali ad aziende specializzate nella gestione preventiva e continuativa della sicurezza, facendo leva su un modello di "security outsourcing"

Digitalizzazione come strumento irrinunciabile di rilancio e innovazione, ma anche potenziale spazio per nuovi attacchi informatici in grado di mettere letteralmente in ginocchio un'impresa: da tempo le PMI, elemento distintivo del tessuto imprenditoriale ed economico italiano, vivono in questa singolare zona grigia, oscillando tra l'entusiasmo per la trasformazione digitale e la mancanza di consapevolezza sui rischi ad essa collegati.

Eppure, se in questa delicata fase di ripartenza strumenti di innovazione tecnologica quali Internet e web, analisi dei big data e intelligenza artificiale rappresentano asset primari per la sostenibilità e lo sviluppo delle PMI, una visione strategica in tema di sicurezza è ormai imprescindibile per le PMI.