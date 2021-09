Attacchi ransomware: la protezione arriva col backup adeguato e performante

In ogni caso, al di là degli interventi governativi che possono o meno regolamentare e fornire indicazione su come comportarsi nel caso di questo genere di attacchi, una cosa è chiara: è giunto il momento di lavorare per rendere operativo un approccio ransomware che protegga le organizzazioni in modo tale da garantire che gli aggressori soccombano, non permettendo loro di interrompere l'operatività aziendale tenendo in ostaggio di fatto l'intera azienda.

Oggi, infatti, i dati rappresentano la risorsa più importante di qualsiasi organizzazione e la necessità di recuperarli tempestivamente in caso di violazione è diventata cruciale.



Tempi lunghi di ripristino implicano gravi perdite per il business.

Per non farsi trovare impreparati e consentire il rapido ripristino delle operazioni, le divisioni IT non devono solo implementare meccanismi di rilevamento e prevenzione, ma adottare anche una soluzione affidabile e collaudata per il data recovery.

Per anni, le aziende si sono concentrate sull'accelerazione della velocità/tempi di backup, per ridurre al minimo l'impatto su ambienti di produzione e accettando tempi di ripristino più lunghi come un dato di fatto.

Con gli attacchi informatici, come il ransomware, che colpiscono le aziende in media ogni 14 secondi, però, i CIO devono andare oltre il semplice backup, e mettere in atto una strategia di cybersecurity completa e blindata.

Inoltre, in un mondo in cui le organizzazioni competono per acquisire nuovi clienti, accelerando la velocità con cui offrire nuovi servizi, il backup è diventato un collo di bottiglia, perché per garantire agilità aziendale rende necessaria l'integrazione di componenti aggiuntivi per raggiungere maggiore capacità o backup più veloci per supportare un nuovo servizio aziendale e i dati ad esso correlati.



Il processo di ripristino, invece, richiede l'assemblaggio di dati provenienti da più cicli di backup, spesso residenti in luoghi fisici diversi (a meno che non siano stati espressamente progettati per evitarlo).

Il risultato è un ripristino basato su un pattern di lettura pseudo-casuale, che influisce negativamente sulle tempistiche.

Inoltre, anche tempi di ripristino lenti dovuti a guasti hardware/software sono semplicemente inaccettabili.

L'infrastruttura IT deve essere in grado di garantire una disponibilità 100% per tutti i componenti critici.

A questo scopo, Infinidat ha sviluppato innovative funzionalità per la backup appliance InfiniGuard: InfiniGuard CyberRecovery, infatti, garantisce una protezione "trasparente" dell'intero ambiente di backup dagli attacchi ransomware, includendo Immutable Snapshot e ripristino quasi istantaneo dei dati in punti temporali precedenti definiti in base alle policy del cliente.



InfiniGuard CyberRecovery è in grado di salvaguardare la soluzione di backup stessa attraverso funzionalità di protezione trasparente, un approccio questo altamente innovativo nella difesa contro ransomware e altre minacce informatiche.

Andrea Sappia, Solutions Architect Italy di Infinidat