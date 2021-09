Prima o poi gli stimoli fiscali finiranno. Meglio prepararsi

E, dato che il mercato dei Treasury serve come base di valutazione per tutti i mercati del rischio, la scommessa che gli attuali elevati prezzi degli asset restino sostenibili si basa sull'ipotesi non provata che la Fed possa continuare a reprimere i rendimenti dei Treasury senza rischiare un "breakout" dell'inflazione.

I bassi tassi e gli alti prezzi degli asset hanno fatto scomparire quasi del tutto i default: a luglio 2021 non abbiamo assistito a un singolo default di un'obbligazione.

Chi potrebbe mai essere a favore del fallimento di un'azienda? Nessuno, ma un fallimento ?evitato' da un finanziamento artificiale significa che tale fallimento è stato solo rimandato.

La realtà dei cambiamenti che sono avvenuti nell'economia implicano che sia necessaria una fase di adattamento.

Quando le condizioni cambiano ci sono necessariamente vincitori e sconfitti.



Niente di meglio del crollo del prezzo delle azioni o di finanziatori sconvolti per riportare i management a concentrarsi sugli obiettivi! Eppure, con i campi del mercato dei capitali inondati dalla liquidità della Fed e fertilizzati dal più grande programma federale di prestito e spesa dal 1945, l'imperativo di adattarsi ai tempi è attenuato.

In poche parole, il raccolto sui mercati finanziari è frutto dell'esperimento finanziario della Teoria Monetaria Moderna (MMT).

Durante questi anni di pandemia, la Fed ha supportato coloro che hanno allineato le proprie strategie a quelle della Banca Centrale.

E quando c'è qualcosa di offerto, perché non approfittarne? Detto ciò, il successo di un investimento non riguarda solo l'oggi, ma piuttosto la consapevolezza che la volontà dell'investitore può cambiare, e cambierà.

E quando sarà il momento non ci saranno avvertimenti.



Quindi è necessario prepararsi per questo riorientamento futuro.

La sperimentazione sta avvenendo ad un ritmo vertiginoso.

Una delle lezioni più importanti della storia finanziaria è che la realtà e i fondamentali possono confutare i migliori e più brillanti policy-maker.

Che questa rottura futura arrivi sotto forma di tassi reali più alti, tassi di default più alti, o entrambi, in ogni caso le strategie che hanno prosperato con la politica della Fed si troveranno spiazzate.

Non c'è momento migliore del presente per prepararsi ed essere flessibili.

Tad Rivelle, Chief Investment Officer Fixed Income, TCW