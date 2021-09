Quali sono le opportunitÃ  di investimento nel post pandemia?

Le altre quattro aree in cui vediamo opportunità sono; cloud computing poiché le società e le aziende hanno spostato una maggior parte delle loro attività online, il che ha anche portato ad un incremento dell'attenzione alla sicurezza informatica come ulteriore tendenza all'interno di tale tema.

In secondo luogo, robotica e automazione: riteniamo che, date le interruzioni della catena di approvvigionamento sperimentate durante la crisi pandemica, le aziende si concentreranno sul rendere le loro linee di produzione più resilienti e le loro catene di approvvigionamento più robuste, il che probabilmente porterà a un aumento degli investimenti in robotica e automazione.



Sebbene questa sia un'opportunità che già esisteva in passato, ha registrato un'accelerazione a causa della pandemia.

In terzo luogo, istruzione e gioco online sono due opportunità di crescita strutturale che hanno subito una forte accelerazione nel corso della pandemia.

L'ultima area è l'igiene: dall'inizio della pandemia c'è stata una maggiore attenzione all'igiene alimentare e all'igiene dei locali - sia negli ambienti domestici che professionali, che riteniamo diventeranno parte di un'abitudine consolidata in futuro.

Zehrid Osmani, Head of Global Long-Term Unconstrained, Martin Currie, parte del gruppo Franklin Templeton