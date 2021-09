Il comparto del Luxury mostra resilienza anche di fronte al crackdown cinese

La prima riguarda un possibile incremento delle tasse sui prodotti di lusso, che potrebbe ridurre il potere d'acquisto della fascia di popolazione più abbiente.

Tuttavia, dobbiamo prendere in considerazione che tra 2020 e 2021, le restrizioni sociali hanno portato ad un rimpatrio dello shopping, dunque difficilmente il Governo cinese si muoverà per porre un freno ai consumi.

La seconda ragione invece attiene alla struttura del mercato cinese.

La redistribuzione della ricchezza potrebbe impattare sui consumi degli Ultra High Worth Individuals (coloro che spendono più di 100.000 dollari l'anno per prodotti di lusso), che da soli costituiscono circa il 23%.

Dall'altra parte, tuttavia, la middle class potrebbe trarne un notevole beneficio.

La futura Generazione Z, rappresentativa di coloro che sono nati tra la metà degli anni '90 e nei primi dieci del nuovo millennio, guiderà i consumi del futuro e per tale motivo crediamo che le prospettive del settore del lusso restano più che solide.