Swissquote sponsor dell'Europa League e dell'Europa Conference League

Le vendite mondiali di tutti i diritti di sponsorizzazione delle competizioni UEFA per club sono state effettuate dall'agenzia Team Marketing per conto della UEFA.

L'UEFA ha dichiarato a marzo di aver, in linea di principio, accettato offerte per sei dei sette pacchetti di sponsorizzazione disponibili per l'Europa League e l'Europa Conference League durante il ciclo 2021-24.

I principali sponsor dell'Europa League durante il ciclo 2018-21 sono stati Heineken 0.0%, Enterprise Rent-A-Car, FedEx, Hankook e Kia.



Il fornitore di palloni Molten ha già esteso il suo accordo per il ciclo 2021-24.

Per Marc Bürki, Amministratore Delegato di Swissquote, "siamo convinti che il rafforzamento del nostro marchio in Europa alimenterà la nostra crescita.

L'UEFA Europa League e l'UEFA Europe Conference League comprendono squadre e giocatori ambiziosi che lavorano duramente per arrivare in cima.

Lo stesso vale per Swissquote.

Siamo una challenger bank innovativa che sta lavorando duramente per diventare la banca preferita da trader e investitori ambiziosi.

Siamo inoltre orgogliosi di far parte dell'esclusivo club di marchi globali che daranno forma al calcio europeo per club come partner dell'UEFA negli anni a venire".

Foto dal sito UEFA.com