Al new deal europeo serve affiancare investimenti privati a supporto della crescita del Paese

Un privato, nel caso dei detentori italiani di patrimoni, tutt'altro che indifferente, ma interessato a dare il proprio apporto con investimenti di lungo periodo.

Secondo le indagini realizzate da Ipsos per AIPB, nel segmento Private il 65% della clientela si dice favorevole agli investimenti in economia reale, percentuale che sale col crescere della disponibilità patrimoniale.

Inoltre, sempre i clienti Private, sarebbero disposti a detenere il 16% del loro patrimonio per almeno 10 anni in investimenti illiquidi, in cambio di rendimenti interessanti (o incentivi fiscali).

Oggi, tuttavia, le strategie specializzate in economia reale sono pari solo allo 0,4% dei portafogli finanziari: è chiaro che esiste un cortocircuito che impedisce alle intenzioni di trasformarsi in azioni.

Lo stimolo privato all'impresa

Le prime evidenze di una nostra ricerca in via di finalizzazione dimostrano come lo stimolo privato all'impresa abbia prodotto, nell'arco degli ultimi tre anni, una crescita del 240% e le imprese finanziate attraverso FIA selezionati dal Private Banking abbiano avuto una crescita mediamente superiore del 10%.