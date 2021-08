Italia: attesa crescita di default aziendali nella seconda metÃ  del 2021

Italia: attesa crescita di default aziendali nella seconda metà del 2021

Secondo un report di Atradius il PIL crescerà di circa il 4% su base annua, trainato da investimenti ed export. Rallenta la crescita dei consumi privati per contrazione redditi da aumento disoccupazione

Prevista una crescita cumulativa di insolvenze e fallimenti aziendali in Italia (+4%) per la seconda metà dell'anno, con un trend in salita atteso anche per il 2022.

Queste, in sintesi, le previsioni sull'andamento dei default aziendali nel nostro Paese per i prossimi mesi, delineate nel report economico/settoriale dedicato all'Italia da Atradius, società tra i leader mondiali nei settori dell'assicurazione del credito, fideiussione assicurative e recupero crediti.

Nonostante il rinnovo dell'articolato piano di aiuti varati dal governo, messi a disposizione del sistema imprenditoriale italiano per fronteggiare la crisi economica e sociale innescata dalla pandemia, il già discusso programma di riforme delineato in sede europea e in attesa di applicazione in Italia (in primis, la riforma del quadro normativo sulla crisi d'impresa e d'insolvenza la cui entrata in vigore è slittata alla prossima primavera), i dati previsionali sui default aziendali in Italia evidenziano, per i prossimi mesi, difficoltà per molti comparti di agganciare una, seppur timida, ripresa le cui avvisaglie sono già apparenti.