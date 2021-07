Azienda Totale, il libro che racconta l'esperienza di business applicando principi sportivi

Allenare il talento significa non avere l'ufficio ad angolo isolato o relegato all'ultimo piano ma vivere l'azienda box to box a tutti i livelli, capirne stati d'animo, necessità e soprattutto ascoltare e raccogliere le proposte. Il talento, se coltivato e allenato, porta valore in azienda e allo stesso modo le persone che sentono l'azienda vicina si dedicano al massimo per farla crescere e aiutarla a innovare nel mercato.

Essere a bordo campo non è solamente un plus ma sarà a breve l'unico modo di fare impresa.

Quali sono le caratteristiche di un leader moderno?

L'identikit può essere riassunto con visione, curiosità e ascolto .