A Milano la tredicesima edizione di Gestione del credito gas e power

Torna Gestione del Credito Gas & Power, la tredicesima edizione dell'unico convegno in Italia in cui confrontarsi con manager, esperti della materia e partner leader del settore sull'evoluzione del Credit Management nel settore Gas&Power.

Ideato e organizzato da Ikn Italy, si svolgerà il prossimo 15 settembre a Milano al Novotel Ca Granda, oltre ad essere in Live Streaming.

Da marzo dello scorso anno, i Credit Manager hanno dovuto più volte cambiare pelle per adeguarsi a una situazione senza eguali con un occhio sempre vigile verso la compliance regolatoria e fiscale a cui sono chiamati da sempre.