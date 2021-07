Ci sarÃ  TeamViewer sulle maglie del Manchester United

Grazie a TeamViewer, i tifosi del Manchester United potranno essere ancora più vicini alla squadra del cuore, per esempio, attraverso soluzioni innovative di realtà aumentata e accedere da remoto all'Old Trafford - il famoso stadio del Manchester United.

Secondo Richard Arnold, Amministratore Delegato del Manchester United, "il lancio del nostro nuovo home kit è sempre un momento emozionante prima dell'inizio di ogni stagione e soprattutto per quest'anno, che diamo il benvenuto a TeamViewer come nostro nuovo partner principale della maglia.



La maglia sarà il simbolo più visibile della nostra partnership, ma non vediamo l'ora di utilizzare anche la tecnologia di TeamViewer che guiderà il processo di digitalizzazione del club e offrirà nuove modalità di interazione con i nostri fan.

Questo porterà enormi benefici ad entrambe le nostre organizzazioni e, soprattutto, ai nostri fan di tutto il mondo".

Oliver Steil, CEO di TeamViewer, ha aggiunto: "siamo molto entusiasti di vedere il nostro brand sulla maglia sportiva più iconica a livello globale.

La partnership con il Manchester United è un pilastro fondamentale che aiuta ulteriormente a percepire TeamViewer come un brand tecnologico globale.

Supporteremo il club nel suo impegno verso la digitalizzazione e mostreremo i risultati ottenuti a tutti i nostri utenti e clienti in tutto il mondo.

Questa partnership, rafforzerà l'ampia offerta del nostro portafoglio di soluzioni e renderà visibile il nostro impegno nel supportare la realizzazione di un mondo migliore.



Non vediamo l'ora che inizi la nuova stagione e di vedere la squadra in azione con la nuova maglia nel leggendario Teatro dei Sogni".