Retro-marketing: la strategia della nostalgia

In un clima di maggiore incertezza, i consumatori tendono a rifugiarsi in un passato idealizzato.

La ricercatrice americana Katharine Loveland ha dimostrato che i prodotti rétro hanno un particolare potere di attrazione sui consumatori che hanno bisogno di legami e vogliono sentirsi parte di una comunità.

Questa è la prima ragione del successo del marketing della nostalgia in tempi come questi, di contatti sociali rari e d'isolamento.

Comprare oggetti che ci ricordano la nostra gioventù suscita, anche se in maniera effimera, le emozioni di quel tempo, la sensazione, come in passato, di essere parte di un gruppo.



Ricerche successive hanno dimostrato che la nostalgia condivisa riduce la sensazione di solitudine, aiuta a superare le emozioni negative, e rafforza i legami o addirittura il sostegno reciproco tra gli individui.

Inoltre, la mancanza di contatto reale, che i consumatori hanno sperimentato durante la pandemia, può essere stata in parte compensata dagli scambi online.

Anche qui, la nostalgia gioca un ruolo importante, dato che diverse comunità online si sviluppano intorno a prodotti nostalgici.

Su Facebook, per esempio, ci sono diverse migliaia di persone che condividono i loro pensieri sulla 4L.

Una nostra ricerca, condotta in Brasile, sulla comunità online che si è creata intorno alla bicicletta Caloi 10, emblematica di un'intera generazione, ha evidenziato il modo in cui questo abbia permesso di creare legami, di stimolare i partecipanti a ricordare le emozioni della loro gioventù ma anche a riviverle nel qui e ora, aumentando così autostima e ottimismo.

La nostalgia ci rende meno "attenti" ai prezzi dei prodotti

Oltre a questi aspetti positivi, è chiaro che tali strategie di marketing fruttano anche importanti guadagni commerciali per le aziende.



Il vantaggio principale del retro-marketing è che rende i consumatori meno sensibili al prezzo, in altre parole siamo più disposti a spendere per un prodotto che ci ricorda la nostra infanzia e giovinezza.

Questo effetto è stato evidenziato nel 2014 dalla ricercatrice israeliana Jannine Lasaleta.

Quando un prodotto, attraverso i ricordi che evoca, aumenta il sentimento di appartenenza a un gruppo, l'attenzione al costo comincia a diminuire e il consumatore è allora pronto a mettere mano al portafoglio senza troppe remore.

Gli oggetti di un tempo come sostituti dei legami affettivi di oggi.

Professoressa Clara Koetz, Rennes School of Business