PerchÃ¨ l'esperienza dell'utente Ã¨ il vero driver della trasformazione guidata dall'IoT

I progressi in altre tecnologie, in particolare il cloud, hanno reso l'IoT più facile da implementare e hanno dato vita a un nuovo modello economico digitale basato sull'Anything as a Service (XaaS) e sulla fatturazione a consumo.

Un recente studio di IDC sui servizi di infrastruttura di stampa di prossima generazione mostra che le organizzazioni preferiscono la fatturazione basata su canone di abbonamento quando si tratta di finanziare le loro iniziative DX strategiche.



Infatti, il 70% sceglie i modelli "as-a-service" o basati sul consumo rispetto ai metodi di finanziamento tradizionali per ridurre i costi iniziali, realizzare i benefici del passaggio da capex a opex e facilitare una struttura di fatturazione mensile più prevedibile.

IoT e CX

Che si tratti di stampanti, scanner, automobili, sistemi HVAC o attrezzature pesanti, i dispositivi cloud-hosted abilitati dall'IoT offrono una serie di vantaggi aziendali.

Vantaggi che includono l'uptime ininterrotto, il che significa che i dipendenti sono sempre in grado di fare il loro lavoro in modo efficace e la produttività è massimizzata.

Si tratta di un beneficio importante perché le funzioni di automazione avanzate che possono aumentare maggiormente la produttività dipendono dal fatto che la tecnologia funzioni costantemente come dovrebbe.



Anche la manutenzione e l'assistenza ne beneficiano perché possono essere eseguite in tempo reale da qualsiasi parte del mondo da ingegneri esperti, il che significa meno chiamate di assistenza in loco, cosa oggi più importante che mai.

Un altro vantaggio è la flessibilità, in particolare per quanto riguarda la capacità.

Questa può essere scalata verso l'alto o verso il basso a seconda delle esigenze del business (si pensi ai cambiamenti stagionali nelle abitudini degli acquirenti o a un nuovo progetto commerciale che durerà solo pochi mesi) senza dover apportare costosi cambiamenti a server e reti, impattando il lavoro quotidiano dei dipendenti.

Infine, ma non per questo meno importante, il cloud e l'IoT riducono il carico sui team IT in modo che possano concentrarsi sulla fornitura di soluzioni ed esperienze che rendono il lavoro dei dipendenti più produttivo e facile, migliorando ulteriormente l'EX.

Stampa e CX

Un'infrastruttura di stampa di nuova generazione come piattaforma di servizio è un ottimo esempio di tecnologia che i dipendenti usano quotidianamente e che sfrutta il cloud e l'IoT per contribuire ad accelerare la trasformazione digitale e migliorare l'esperienza del cliente/dipendente.



Dato che la funzione di stampa esiste da così tanto tempo, può essere sorprendente apprendere che le stampanti sono state tra i primi componenti abilitati all'IoT nel mondo aziendale.

Oggi, le stampanti non sono più dispositivi autonomi, ma componenti IoT-enabled del business.

Alcune sono dotate di più di 120 sensori dedicati alla raccolta di dati che aiuteranno la R&S a sviluppare prodotti e soluzioni migliori per ottimizzare l'esperienza dell'utente.

Il miglioramento dell'EX gioca un ruolo importante nella fornitura di una migliore CX.

Le aziende che si preoccupano delle esperienze del loro personale e forniscono loro soluzioni tecnologiche che sfruttano i vantaggi della tecnologia digitale, compresi i dispositivi abilitati all'IoT, ottengono una forza lavoro più soddisfatta e produttiva, motivata a fornire una migliore CX. Un investimento in infrastrutture di stampa di prossima generazione abilitate al cloud e all'IoT dovrebbe quindi essere una priorità strategica per le organizzazioni che desiderano accelerare il loro successo nella trasformazione digitale.



Giancarlo Soro, amministratore delegato di Lexmark Italia