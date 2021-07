Mergers and Acquisitions: nonostante la Brexit crescono gli investimenti in UK. Male l'Italia

- L'Islanda sale di 13 posti stabilendosi al 32° posto, in gran parte grazie al punteggio ottenuto nell'indice economico, sociale e di governance aziendale (ESG).

- Il Brasile scende di 12 posti a livello globale, non aiutato dalle sue scarse prestazioni normative e politiche durante l'ultimo anno.

- In un periodo di cinque anni, l'Italia è scesa di ben 23 posti ritrovandosi di fatto fuori dalla top 30 mondiale.

- La Cina è scivolata in basso di 20 posti mentre i criteri sui fattori normativi ed ESG continuano a influenzare il suo andamento.



Questi dati forniscono una prima indicazione su come la pandemia di coronavirus influenzerà i diversi Paesi, ma in molti casi il vero impatto resta da verificare.

Secondo Naaguesh Appadu, ricercatore presso la Business School (ex-Cass) e principale co-autore del rapporto, "l'M&A Attractiveness Index Score fornisce un'istantanea di dove si concentrano maggiormente le attività di investimento e ci aiuta a prevedere le tendenze sulla base di fattori infrastrutturali, tecnologici, ESG, normativi e politici, economici e finanziari e socio-economici.

Nonostante la Brexit, il Regno Unito ha registrato il terzo più alto volume di deal dietro USA e Cina, mostrando la resilienza della sua infrastruttura finanziaria che continua ad attrarre investimenti esteri.

Naturalmente, questo potrebbe anche suggerire un'urgenza di finalizzare gli accordi prima che la fase di transizione della Brexit scadesse alla fine dell'anno, con uno scenario di no-deal ancora possibile.



Vale anche la pena ricordare che il Regno Unito è sceso di quattro posti rispetto a cinque anni fa.

L'incertezza intorno alla Brexit e i successivi negoziati hanno senza dubbio avuto un impatto su questo graduale declino, e sarà interessante continuare a monitorare questo punto insieme all'impatto del coronavirus e alla probabile introduzione del National Securities and Investments Bill che aumenterà i poteri di veto.

L'Italia ha perso tre posti nell'ultimo anno.

Non sorprende che l'attuale posizione dell'Italia sia al 36° posto nella classifica generale dell'Index Score, a causa dei fattori normativi e politici e della spesa pubblica, insieme ad un calo del 18% del volume di M&A rispetto allo scorso anno.

Si prevede un'ulteriore contrazione dell'economia, il che potrebbe anche influenzare l'attività di M&A nel breve termine.

Rispetto al nostro primo rapporto del 2009, abbiamo fatto progressi migliorando la metodologia per ottenere una maggiore precisione in linea con i cambiamenti di mercato in tutto il mondo.



La pandemia ha avuto un impatto più significativo su molti Paesi rispetto ad altri, criterio che è stato preso in considerazione".