Come organizzare la corretta strategia di security

Chi si occupa di security dovrebbe chiedersi se i propri colleghi sono in grado di distinguere una mail di phishing, per esempio, considerato che secondo l'ultimo rapporto dei laboratori Trend Micro oltre il 90% delle minacce arriva via email e nel 2020 sono state 16,7 milioni le email ad alto rischio indirizzate a utenti di webmail e che avevano già oltrepassato i filtri nativi di sicurezza delle applicazioni.

Inoltre, ad aprile 2021, l'Italia è il terzo Paese al mondo e primo in Europa più colpito da malware, con i settori sanità, manifatturiero e PA in cima alla classifica dei più attaccati.



Aggiornate le competenze all'interno dell'organizzazione dal punto di vista "umano", lato tecnico si devono considerare due aspetti: la complessità delle infrastrutture moderne e la sofisticazione sempre maggiore delle minacce.

Quest'ultime sono sempre in evoluzione, in un'eterna lotta a guardie e ladri entrambe le parti affinano le "armi" e le strategie a disposizione.

Anche le infrastrutture sono destinate a evolversi in maniera molto articolata e già oggi vediamo una moltitudine di livelli e sistemi che non comunicano tra loro, resi ancora più complicati della recente remotizzazione del lavoro.

Ma ogni settore ha le proprie esigenze specifiche, pensiamo ad esempio all'Industry 4.0 o alla sanità, che hanno infrastrutture e dispositivi che si dividono tra sistemi legacy in via di connessione e altri già connessi ma rimasti senza difesa perché non pensati per un'eventuale connessione in rete, come i tachigrafi oppure le presse.



Nei prossimi mesi e anni la digital transformation accentuerà questo processo, le infrastrutture aziendali diventeranno sempre più complesse e gli attacchi sempre più insistenti, dando vita a numerosi campanelli di allarme che non sempre però saranno i portavoce della minaccia reale.

Perché se un punto fondamentale è vedere arrivare la minaccia, è anche importante saperla distinguere ed etichettare nella maniera corretta.

Per compiere questa operazione è necessario possedere la giusta tecnologia, in grado di avere una visione sull'intera infrastruttura a tutti i livelli e sulle singole parti, anche quelle che non comunicano tra loro.

Trend Micro Vision One, grazie alla tecnologia Trend Micro di rilevamento e risposta estesi (XDR), aiuta i team di sicurezza a vedere di più e a rispondere più velocemente.

Trend Micro ha già aiutato centinaia di organizzazioni a identificare e ridurre il rischio informatico attraverso la correlazione degli avvisi nell'intera infrastruttura, grazie alla prima soluzione XDR del settore, presentata nel 2019.



Con Trend Micro Vision One assistiamo a un miglioramento della tecnologia di rilevamento e risposta, a una nuova visibilità dei rischi, a ulteriori integrazioni di terze parti e alla possibilità di una risposta semplificata alle minacce nei diversi i livelli di sicurezza.

Grazie a Trend Micro Vision One le organizzazioni possono vedere meglio, e massimizzare così l'efficienza, focalizzando le risorse del team IT e di sicurezza sulle reali minacce.

Salvatore Marcis, Technical Director Trend Micro Italia