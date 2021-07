L'eCommerce ridurrÃ  i margini di profitto per i retailer

Questi ultimi rappresentano proprio la chiave di volta del settore.

I nuovi consumatori digitali, e questo è particolarmente valido per i giovani compratori, spesso nativi digitali, restituiscono la merce acquistata online con più facilità: basti pensare che quasi il 9% del totale delle spedizioni dell'eCommerce italiano torna indietro come reso, in UK questa percentuale sale all'11%.

Il caso Italia: Paese più veloce di Europa sul digitale ma marginalità in picchiata

Sarà proprio l'Italia, secondo l'indagine Alvarez & Marsal, il paese che più di tutti in Europa vedrà assottigliarsi i margini di profitto dei retailer, fatta eccezione per la Germania che però presenta un profilo anomalo operando con margini decisamente al di sotto della media europea riflettendo un'ampia presenza di discount e una sensibilità culturale ai prezzi.



Il nostro Paese vedrà entro il 2025, e quindi in soli 4 anni, scendere la redditività del settore retail dal 3,5% al 2,6% con un saldo negativo di -3,7 miliardi di euro.

"Una perdita di quasi un punto percentuale in un mercato già storicamente provato da margini ridotti rispetto al resto d'Europa - afferma Alberto Franzone, Country Co-Head di Alvarez&Marsal in Italia - dovuto soprattutto all'accelerazione in termini di shift sul digitale che ha caratterizzato il nostro Paese dalla pandemia e che si prevede proseguirà a ritmi più sostenuti del resto d'Europa per i prossimi anni".

A emergere dal report, infatti, è la correlazione fra aumento della penetrazione dell'online e diminuzione dei margini di profitto: a fronte di una penetrazione del digitale intorno al 6% nel 2015 la marginalità media dei retailer europei si attestava intorno al 6,5%, oggi questo valore tocca il 4,5%, perdendo quindi 2 punti percentuale, in stretta connessione con una penetrazione digitale salita al 14%.



Ma non è tutto.

Secondo il report sarà infatti l'Italia il Paese in cui questa penetrazione avverrà più velocemente rispetto al resto dei Paesi europei: si stima in media un aumento del 13,5% all'anno dal 2021 al 2025.

I consumatori italiani: nessun ripensamento sull'online

"Non è un caso quindi che siano proprio i consumatori italiani quelli più propensi a considerare permanente la rivoluzione digitale che ha investito il mondo dei consumi domestici", continua Franzone.

Il 38,4% dei nostri connazionali, infatti, ha affermato di non voler tornare a un modello di acquisto pre-pandemia, contro il 33% degli spagnoli e 29,6% degli inglesi.

"Va precisato che sono soprattutto i nuovi consumatori - coloro che hanno consolidato i nuovi comportamenti dopo aver superato le barriere iniziali della nuova esperienza (dalla creazione dell'account al settaggio dei metodi di pagamento, dal consolidamento della fiducia alla scoperta della convenienza), quelli che tendono a pensare che il cambiamento sarà irreversibile", spiega Franzone.



E questo avviene con più facilità per alcuni settori merceologici come gli elettrodomestici e gli oggetti elettronici in generale che hanno visto uno spostamento verso le vendite online del 18,7%, i casalinghi con il 16% e l'abbigliamento con il 14,2%, i prodotti di lusso, che richiedono un processo di acquisto più ponderato, continuano a presidiare i canali tradizionali.

In ogni caso la via verso l'online sembra spianata, solo in Italia si stima che i negozi fisici perderanno nel post-pandemia quasi il 30% dei visitatori, in UK la percentuale sale al 44%.

Quale futuro per i negozi fisici?

Prosegue Franzone: "in questo contesto i brand dovranno mettere in atto una serie di misure per evitare di soccombere - rischio ancora più alto per chi ha store sovradimensionati - già oggi assistiamo a una riconversione dello spazio fisico in un'ottica di multichannel dove i punti vendita diventano funzionali agli eCommerce, ma a fare la differenza sarà la tempestività con cui si predisporranno forti investimenti per riuscire a spostare un business model pensato per un canale fisico verso uno pensato per rendere più efficienti le vendite online".



In questo senso sono molteplici le esperienze: dal boom del click and collect, al ripensamento del negozio come spazio social.

Senza dimenticare il miglioramento della catena di approvvigionamento dall'uso dei dati al ripensamento degli imballaggi anche per ottimizzare i costi, alla nascita di partnership strategiche per affrontare in maniera più efficiente delivery e resi.

La sfida che oggi si presenta ai brand è sfruttare al meglio la disintermediazione che il passaggio fisico/online porta con sé, migliorando l'analisi degli insight per investire sulla formula direct to consumer", conclude Franzone.