PubblicitÃ : la distruzione dei creativi

La pubblicità digitale è semplicemente più efficace per gli operatori pubblicitari rispetto ai media tradizionali.

È mirata, misurabile e genera ritorni migliori sugli investimenti.

Soprattutto, ha reso la pubblicità "democratica", permettendo alla "long tail" delle piccole e medie imprese, che non potrebbero permettersi campagne televisive o di stampa a livello nazionale, di attirare nuovi clienti e costruire un rapporto migliore con quelli già esistenti.

Mai la pubblicità è stata così importante per le aziende long tail come nel periodo del COVID-19.



Con i punti vendita chiusi, è diventato ovvio che i "costi di acquisizione dei clienti" rappresentano il nuovo canone.

A prescindere dal tipo di prodotto offerto, se non hai una presenza su Internet non puoi avere un business.

La penetrazione dell'eCommerce rimane relativamente bassa negli Stati Uniti rispetto alla Cina o al Regno Unito, e per questo motivo il potenziale per una forte crescita continuerà nei prossimi anni.

E dato l'attuale contesto normativo e le preoccupazioni sulla privacy, i proprietari dei first party data - di nuovo, Facebook, ecc.

- hanno una posizione molto forte rispetto alla concorrenza.

Secondo l'argomentazione "bearish", entro pochi anni, la pubblicità digitale rappresenterà la totalità del mercato pubblicitario, i tassi di crescita dei due convergeranno, e la crescita dei tre grandi (Alphabet, Facebook e Google) rallenterà.



Tuttavia, crediamo che questo sarà un caso di "stronger for longer" e che la dimensione del mercato attualmente sia sottovalutata.

Questo a causa della presenza di budget per il marketing non compresi - attività che supportano le vendite ma non rientrano nell'ombrello nell'insieme dei media tradizionali, come le sponsorizzazioni sportive - che si stanno spostando sempre più verso il mondo più facilmente misurabile della pubblicità digitale. Pensiamo che ciò abbia il potenziale per più che raddoppiare la dimensione del mercato globale totale indirizzabile a 1,3 trilioni di dollari.

Naturalmente, è perfettamente possibile avere un'agenzia pubblicitaria accanto a un nome come Facebook o Alphabet.

C'è un prezzo per tutto, e ci sarà sempre uno spazio per i creativi che creano dei creativi.

Ma la natura mutevole del mercato pubblicitario evidenzia alcune delle difficoltà associate al "value investing" in un momento di cambiamento tecnologico.



Gran parte di esso è associato al concetto della mean reversion - storicamente, la spesa pubblicitaria è cresciuta di circa x1.5 rispetto al PIL, quindi se l'economia statunitense cresce al 10% quest'anno, allora la crescita sarà del 15%.

Ma come facciamo a sapere qual è la media? Per fare un parallelismo, per la gran parte della storia umana, il valore del petrolio è stato zero.

Non pensiamo assolutamente che ci si tornerà di nuovo a quel livello, per quanto veloce sia l'ascesa dei veicoli elettrici, ma sarebbe altrettanto sciocco assumere che la domanda di petrolio crescerà con un rapporto simile alla crescita globale del PIL come accaduto in passato, dato che sono disponibili altri tipi di fonti energetiche.

Senza dubbio, ci saranno stati dei maniscalchi negli anni '20 che pensavano che l'automobile e il trattore fossero solo delle mode, ma si sbagliavano.