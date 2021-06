Sulla banda larga di nuova generazione si gioca il futuro dell'Italia

La connettività digitale, è stata descritta come "precondizione" per realizzare l'agenda digitale dell'Unione Europea e nei vari paesi i lavori al riguardo sono già ampiamente in corso.

Nonostante ciò, il digital divide si perpetua.

In Italia e negli altri paesi coinvolti dalla ricerca, quasi la metà di coloro (46%, il 44% in Italia) che hanno sperimentato difficoltà di connessione durante la pandemia ha dichiarato di non aver potuto accedere a servizi critici come servizi sanitari online e educazione.



Secondo Paolo Campoli, VP, Head of Global Service Provider di Cisco, "le istituzioni riconoscono che la domanda per Ultra Broadband accessibile, sicuro ed e affidabile è cresciuta esponenzialmente, e stanno agendo di conseguenza.

Questo include l'adozione di strategie europee e nazionali per portare la connessione fiber-to-the-home e 5G a tutte le famiglie ed alle imprese, con modelli di investimento e tecnologie che aiutino a superare le barriere economiche e geografiche, creando la rete Internet per il futuro: sicura, moderna e sostenibile.

Cambiare l'economia di internet è un imperativo se vogliamo creare un futuro inclusivo.

Questo, così come una collaborazione ancora più stretta tra governi e service provider, è vitale se vogliamo emergere, più moderni ed infrastrutturati, dalla pandemia e da tempi che non hanno precedenti nella storia".

Le abitudini di uso cambiano, così come i metodi preferiti per connettersi

Il traffico internet ha avuto dei picchi di crescita tra il 25 e il 45% in molte aree del mondo durante la pandemia ed è rimasto a questi livelli, ma si tratta solo di un'anticipazione rispetto a quello che vedremo in futuro.



Sempre più persone stanno scegliendo la flessibilità e la libertà nel decidere come, dove e quando lavorare, e in questo contesto il 47% degli italiani interpellati - quasi la metà, una percentuale elevata se pur inferiore di alcuni punti al 55% della media complessiva - ha dichiarato di attendersi che il proprio uso di internet da casa rimanga stabile o aumenti nei prossimi 12 mesi.

Il 26% degli italiani coinvolti nello studio - e il 21% del campione generale - si aspetta di usare la rete di meno di adesso, ma senza tornare ai livelli pre-pandemia.

Riguardo ai metodi di connessione preferiti per il futuro, la fibra ottica in banda ultralarga ha ottenuto il primo posto (quasi la metà del campione italiano).

Al secondo posto (33,6% dei rispondenti italiani) è emersa una richiesta diversa: a prescindere dalla tecnologia, si vorrebbe avere accesso a internet sotto forma di servizio pubblico, fornito ovunque e in tutte le case come acqua o elettricità, dando ad ogni nucleo familiare la possibilità di accedervi proteggendosi con una propria password.