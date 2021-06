Management: agire d'istinto fa prendere decisioni migliori che affidarsi a metodologie e statistiche

I risultati hanno evidenziato che tra questi metodi decisionali c'erano:

1) Maggioranza - scegliere ciò che la maggior parte delle persone voleva;

2) Conteggio - optare per la scelta con la maggior quantità di punti positivi;

3) Esperienza - selezionare l'opzione preferita dal membro del team considerato il più esperto.

Ai manager è stato chiesto se pensano di aver preso la decisione giusta e quanto sono stati veloci nel raggiungere tale decisione.



I risultati hanno mostrato che i manager si sono affidati al loro istinto tanto quanto ai dati, usando il "conteggio" più di qualsiasi altra tecnica decisionale.

Secondo Oguz A.

Acar, docente di marketing alla Business School e co-autore del rapporto, "questa ricerca mostra che il processo decisionale basato sui dati non è sempre la panacea e potrebbe non risultare in una maggiore precisione del risultato.

In condizioni di estrema incertezza, i manager, in particolare quelli con più esperienza, dovrebbero fidarsi delle competenze e dell'istinto che li hanno spinti a sostenere una determinata decisione.

Il loro semplice buonsenso sviluppato nel corso degli anni in cui sono divenuti leader può essere più efficace di uno strumento analitico che, in situazioni di estrema incertezza, potrebbe agire come un ostacolo piuttosto che come un fattore-chiave del successo".



'Choosing among alternative new product development projects: The role of heuristics' del Dott.

Oguz A.

Acar, docente di Marketing alla Business School (ex-Cass), Prof.

Douglas West, docente di Marketing alla King's Business School, e Prof.

Albert Caruana, docente di Marketing all'Università di Malta, è stato pubblicato su Psychology and Marketing.