Il futuro Ã¨ un workplace ibrido ma attenzione all'Employee Experience

Dunque, quali saranno le caratteristiche del workplace nei prossimi anni?

La trasformazione digitale è interconnessa al nuovo modo di lavorare

La pandemia ha accelerato la digital tranformation più di quanto tutti avremmo potuto mai immaginare.

Le aziende hanno toccato con mano i vantaggi delle tecnologie digitali, adottando soluzioni basate sul cloud, come per esempio Google Drive oppure Office 365, che per molte erano una assoluta novità.

Questo potrebbe non sembrare una grande rivoluzione per le organizzazioni che da anni avevano già intrapreso il percorso verso la digitalizzazione, ma senza dubbio lo è per tutte le realtà che invece non si erano ancora mosse.

L'innovazione deve proseguire: la vera potenzialità di questi progetti si realizza infatti quando le tecnologie digitali vengono integrate negli uffici. In questo modo, le persone possono lavorare e collaborare ovunque si trovino, grazie ad esempio a dispositivi multifunzione connessi al cloud che semplificano il passaggio dalla carta al digitale e l'accesso alle informazioni.

Ambienti di lavoro agili e sicuri

Come anticipato, l'ufficio fisico continua a giocare un ruolo importante e, anche in questo caso, le tecnologie possono aiutare le imprese a gestire gli spazi in un modo coerente con la flessibilità che caratterizza le nuove modalità operative.